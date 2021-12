L’orologio Traditionnelle Calendario Completo di Vacheron Constantin

- pubblicità -

Il Calendario Completo Traditionnelle, di ispirazione classica, con cassa e anse a gradini, conserva il tocco di originalità tipico di Vacheron Constantin nella visualizzazione delle indicazioni del calendario. Le finestrelle del giorno e del mese sono posizionate intorno al bordo del quadrante, mentre la data è indicata da un cursore dedicato. Questo layout mette particolarmente in evidenza l’indicazione delle fasi lunari di precisione situata a ore 6.

- Pubblicità -

Espressione contemporanea dell’orologeria classica tradizionale, la collezione Traditionnelle di Vacheron Constantin ricorda i segnatempo realizzati dai cabinotiers, gli orologiai ginevrini che esercitavano il loro mestiere nel Settecento. Come i modelli di quell’epoca, si distingue per la purezza dello stile e la perfetta leggibilità delle sue complicazioni. Il nuovo Traditionnelle calendario completo – la cui complicazione è nota anche come triplo calendario – indica la data, il giorno e il mese, l’età e le fasi lunari. Anche la cassa rotonda con fondello scanalato, la lunetta sottile, la minuteria chemin de fer, le lancette sfaccettate Dauphine e gli indici a bastone in oro bianco sono permeati dal pragmatismo stilistico degli anni Venti, per il quale l’estetica dell’orologio deve essere funzionale all’uso.

Già disponibile in oro rosa, il nuovo orologio Traditionnelle calendario completo presenta una cassa di 41 mm in oro bianco e un quadrante grigio ardesia con finitura vellutata. La nuova tonalità gli conferisce un look contemporaneo che valorizza la struttura delle indicazioni. A differenza dei calendari tripli standard, le finestrelle del giorno e del mese sono poste accanto al bordo del quadrante invece che al centro, mentre la data è discretamente indicata da una lancetta centrale con punta a mezzaluna. Questa originale disposizione crea spazio per l’indicazione dell’età e delle fasi lunari di precisione, posta nella parte inferiore del quadrante.

- Pubblicità -

Il segnatempo Traditionnelle calendario completo, pervaso dallo spirito dell’Alta Orologeria tradizionale del XVIII secolo, pone l’estetica al servizio della funzionalità. È dotato del calibro 2460 QCL/1 a carica automatica, un movimento caratterizzato dal triplo calendario, dalla fase lunare di precisione e dall’età della luna. Il giorno e il mese sono visibili attraverso finestrelle poste accanto al bordo del quadrante, mentre la data è indicata da una lancetta centrale con punta a mezzaluna. Questa nuova versione del segnatempo Traditionnelle calendario completo propone una cassa in oro bianco e un quadrante grigio ardesia con finitura vellutata ed è dotato di un cinturino in pelle di alligatore nero.

www.vacheron-constantin.com