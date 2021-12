Due sieri di Miamo per un’idratazione potenziata

- pubblicità -

Perdita di acqua e l’alterazione dell’integrità della barriera cutanea sono tra le cause principali della disidratazione della pelle. Per rispondere alle esigenze della cute secca, Miamo propone un binomio straordinario: due sieri che mixati garantiscono risultati potenziati, ripristinando il film idrolipidico e restituendo alla pelle la sua naturale idratazione ed elasticità: ESSENTIAL LIPIDS SERUM LONGEVITY PLUS e HYALURONIC ACID L.H. SERUM LONGEVITY PLUS.

La routine consigliata prevede, mattina e sera:

1 goccia di ESSENTIAL LIPIDS SERUM, siero viso formulato con un concentrato di lipidi naturali in grado di rigenerare il film idrolipidico fisiologico indispensabile per prevenire la disidratazione. Aiuta a ridurre le rughe di disidratazione, idrata intensamente, aiuta a proteggere la pelle da agenti nocivi, ripristina l’integrità del film idrolipidico, aiuta a lenire la pelle secca e irritata per apparire così ristrutturata, sana e morbida.

3 gocce di HYALURONIC ACID L.H. SERUM, siero all’Acido Ialuronico puro ad alto e basso peso molecolare, riequilibra la concentrazione intracutanea di acqua e conferisce alla pelle un aspetto più liscio amplificandone la naturale elasticità. Si tratta di un siero anti-rughe – idratante intensivo. La pelle, giorno dopo giorno, ritrova la sua naturale condizione di comfort e benessere.

https://miamo.com