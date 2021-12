Calore di casa con gli arredi Tonin Casa

- pubblicità -

Ricerca dei dettagli, per creare qualcosa di eccezionale: è così, nella bellezza dei piccoli particolari, che si rivela lo stile Tonin Casa, per assaporare più a fondo il calore di ogni ambiente. L’azienda veneta che dal 1975 porta la bellezza dei prodotti 100% Made in Italy del design in Italia e nel mondo, si prende cura della casa anche nei minimi particolari, non solo creando grandi arredi, ma anche realizzando complementi che sappiano conferire uno charme unico agli ambienti. Sono idee originali da regalare o regalarsi, oggetti che scaldano ogni stanza, sposando estetica e funzionalità. Sciarpe e cappotti possono trovare all’ingresso il loro posto con Spiga, l’appendiabiti che unisce la naturalezza di una spiga di grano al design innovativo dalle linee morbide che si sviluppano verso l’alto e brillano nelle versioni dotate di luce interna.

- Pubblicità -

E poi, ancora luce, calda, essenziale e sorprendente nell’interpretare la perfezione della sfera: la lampada Atomo, dal design che si compone di tre sfere di diverse dimensioni, per illuminare un tavolo o una dining room con la magia di ciò che è semplicemente perfetto. E, ancora, oggetti che sanno mettere in risalto la personalità di ogni ambiente: una parete si può decorare con quadri ma anche re-inventare attraverso un gioco di specchi. Il design delle specchiere Stone ricorda una pietra dalle sagome smussate con elegante bisellatura perimetrale, un riflesso di stile per impreziosire ogni stanza. E infine, quando vien voglia di rilassarsi con una buona lettura, c’è Madame, il cesto porta-riviste in cuoio, impreziosito da un ampio manico lavorato a mano in legno termocurvato: alta qualità e artigianato pregiato declinati in calde tonalità per un relax totale.

www.tonincasa.it