Detox, la parola d’ordine per iniziare il 2022 in bellezza

- pubblicità -

Tra i buoni propositi dell’anno nuovo c’è sempre anche quello di ripartire con uno stile di vita più sano. Perché non iniziare dalla beauty routine? Mediterranea suggerisce un piccolo vademecum per corpo & viso detossinati e purificati, pronti per affrontare al meglio le sfide dei prossimi 12 mesi:

Cityzen Defence Lotion & Detox Cream

- Pubblicità -

Acqua Micellare che deterge a fondo e strucca delicatamente viso, occhi e labbra con azione detox e purificante. Da utilizzare quotidianamente per purificare e detossinare la pelle esposta all’inquinamento urbano. Pratica da usare, non unge ma lascia la pelle fresca e pulita.

- Pubblicità -

Trattamento viso idratante, ossigenante e rivitalizzante. Un valido alleato per contrastare da più fronti lo stress ossidativo e liberare la pelle dalle tossine. Una texture morbida e avvolgente dona un’immediata sensazione di confort. Ideale anche per difendere la pelle dagli agenti esterni, dall’invecchiamento e dal fotoinvecchiamento, inclusi i danni da luce blu emessa da computer e smartphone. Mirato a proteggere la pelle, rafforzarne le barriere e i sistemi di difesa.

Terme Maschera Viso Detossinante

Morbida maschera a base di argilla verde e acqua delle Terme di Lurisia per ossigenare, remineralizzare e purificare la pelle del viso. La pelle sarà più pura, omogenea, elastica e morbida dopo ogni applicazione. Si consiglia l’utilizzo 2 volte a settimana.

Terme Doccia Massaggio e Terme crema corpo rimodellante Fango Corpo Drenante

Bagno doccia da massaggiare sulla pelle per ottenere una delicata azione esfoliante che, favorendo il rinnovamento cellulare, massimizza la detersione e l’efficacia dei suoi speciali ingredienti dalle proprietà remineralizzanti e tonificanti. Ideale per preparare la pelle a ricevere i successivi trattamenti.

Fango dall’eccezionale formula ricca di ingredienti attivi, caratterizzato da una morbida texture. Svolge un’azione drenante e rassodante, favorisce il microcircolo cutaneo e contrasta la “buccia d’arancia”. Per una pelle più liscia e compatta.

www.mediterranea.it