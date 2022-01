Cravatte Hermès: prezzi e modelli delle famose cravatte di seta

- pubblicità -

Le cravatte Hermès sono da sempre il simbolo dell’eleganza maschile, degli uomini d’affari, e di ogni completo da uomo che si rispetti. Le cravatte Hermès hanno design raffinati e vari, che vanno dai più classici motivi decorativi geometrici, a corde o ad anelli, fino a motivi più spiritosi e ironici: coniglietti, omini che giocano a calcio, tucani, paperelle. Sempre con una grandissima attenzione al dettaglio e al design, e realizzate a mano, le cravatte Hermès da uomo puntano ad eliminare la noia.

Hermes cravatte

I particolari design delle cravatte Hermès vengono realizzate da quattordici designer, che lavorano sui motivi e sui colori. Una volta che il look è pronto, viene trasferito a mano su seta. Ogni cravatta ha dieci colori diversi, ed Hmerès è l’unica maison che incorpora una tale varietà di sfumature: il colore è il primo elemento sul quale un uomo si basa per scegliere la propria cravatta. In tutto, Hermès ha nel proprio database più di 75.000 sfumature di colori diversi. La stampa su seta dei motivi è costantemente supervisionata: ogni dieci metri ci si assicura che il design sia consistente. I componenti della cravatte vengono tagliati a mano, uno ad uno. Le cravatte vengono poi cucite a mano, usando un solo filo per cravatta, creano la punta triangolare (distintiva delle cravatte Hermès) piegando e cucendo la stoffa cinque volte. Il segreto di una manifattura attenta ed eccellente? Assicurarsi che il retro sia della stessa qualità del fronte della cravatta. Le cravatte vengono infine ispezionate prima di fare gli ultimi ritocchi a mano, cucendo l’etichetta.

Cravatte Hermès: prezzi e modelli classici

Ma vediamo insieme i migliori modelli delle cravatte Hermès del 2021/20221, partendo dalle stampe più classiche.

Cravatte Hermès: prezzi e i modelli più fantasiosi

Ecco alcuni dei design più fantasiosi di Hermès, che salvano le cravatte dalla noia e dalla prevedibilità. Tra animaletti, sport, e origami.

Cravatte Hermès: vintage e online

Dove compare le cravatte Hermès? Si trovano sia nei negozi che online sul sito della maison. Se siete interessati al vintage, ci sono tantissimi negozi online, come Private Griffe e Vestiaire Collective store online di lusso vintage. Si possono cercare anche nei negozi vintage, come Vintage Balevin a Bologna. I prezzi del vintage variano a seconda del negozio e delle collezioni, ma si aggirano normalmente intorno ai 70/80 euro.

