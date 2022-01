Roma Gold, la brillante collezione effetto marmo di FAP ceramiche

- pubblicità -

Le ceramiche in marmo sono sinonimo di lusso e bellezza senza tempo, ma anche di grandi performance e resistenza, tutte caratteristiche che FAP ceramiche garantisce grazie all’estrema versatilità di offerta e alla capacità unica di adattarsi a linguaggi stilistici diversi, dal classico all’ultramoderno. Come assoluta testimonianza di ciò, l’azienda presenta Roma Gold, la collezione in marmo ceramico che si sviluppa in una moltitudine di formati ed essenze con nuove autentiche associazioni di colore.Roma Gold arricchisce il catalogo degli effetti marmo aggiungendosi alle serie Roma, Roma Classic e Roma Diamond di FAP , un tripudio di marmi diversi per effetti e formati che prosegue il filone del decorativismo elegante e lucente.

Le nuove referenze sono un coordinato di wall tiles e gres porcellanato in cui il filo conduttore è un mix equilibrato di classicismo ed eclettismo. Per affascinanti ambienti in marmo total look, FAP ceramiche suggerisce abbinamenti classici come il bianco e il nero con Carrara Superiore e Nero Elegante; inediti e sorprendenti con i bianchi caldi del Calacatta Oro e del Calacatta Delicato, perfettamente in armonia con l’Onice Miele; e audaci con la combinazione di toni freddi come Onice Neve. Notevole è ancora la combinazione della collezione Roma Gold con le superfici ossidate delle grandi lastre Oxide nei colori Iron, Corten e Rust che offrono un irresistibile tocco industrial. Un bellissimo dialogo tra elementi diversi che ne rivelano tutta la potenzialità arredativa; come il contrasto con l’elemento Diamond, un bugnato lucente per pareti e moderne boiserie. Ulteriore magnifica variazione sul tema sono le cascate di margherite e foglie tono su tono dei Mosaici Daisy e Leaves.

Il richiamo alla natura si trova poi ancora negli inserti Flower e Safari, elementi scenografici e lussuosi in grande formato che creano sequenze in profondità sia negli ampi spazi sia per creare quinte e corridoi negli ambienti più contenuti. Nella collezione riecheggia l’art déco attraverso l’Inserto Archs e il Mosaico Archs, decori architettonici dominati dal tema dell’arco come espressione della perfetta fusione di forme, colori e sfumature che percorre Roma Gold. Lo stesso motivo è ripreso nella maxi-lastra di Inserto City, nel formato 120×278 cm. Un linguaggio moderno – quello di Roma Gold – che distilla il meglio del classico per adattarsi a contesti contemporanei esclusivi, sofisticati ma anche caldi e accoglienti, per esaudire sogni di bellezza sia nel residenziale sia negli spazi contract e commerciali o ancora nei luoghi dedicati all’accoglienza e al benessere, come hotel, spa e wellness resort.

www.fapceramiche.com