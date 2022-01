Thonet 119: una poltrona lounge leggera per rilassarsi nel proprio salotto

- pubblicità -

Torna la fruttuosa collaborazione tra l’azienda tedesca Thonet e il designer Sebastian Herkner: la Thonet 119 Chair. Il progetto infatti nasce dalla fortunata collezione di sedie 118, anch’essa disegnata da Sebastian Herkner nel 2018.



Materiali classici quali legno curvato, canna d’India intrecciata e forme ridotte all’essenziale: la nuova poltrona 119 di Sebastian Herkner – che si inserisce a pennello nel portfolio Thonet – è perfetta come arredo singolo o in coppia da abbinare a un divano confortevole nel salotto di casa, oppure nelle hall degli hotel e nelle aree lounge nel contesto del new work: la 119 conferisce un tocco d’eleganza agli ambienti più diversi.

Essenzialità della forma e garanzia di massimo comfort contraddistinguono la nuova poltrona lounge 119: l’ampio schienale leggermente inclinato e la seduta profonda inclinata all’indietro consentono di sedersi naturalmente in una posizione rilassata. Abbinata al cuscino opzionale che può essere legato alle gambe posteriori la poltrona può diventare ancora più comoda.