Nuovo Premier Cru La Crème by Caudalie Paris

A causa di fattori ambientali (ossidazione, sole, sigarette, stile di vita malsano, luci artificiali…) il DNA delle nostre cellule acquisisce segni di invecchiamento che impediscono l’espressione di alcuni geni: si chiama epigenetica. Se questi segni compaiono su un gene fondamentale per il funzionamento della pelle, questo gene si esprimerà meno, produrrà meno proteine, la pelle invecchierà e gli 8 principali segni dell’età appariranno sotto forma di rughe, rughette, perdita di compattezza, perdita di elasticità, perdita di volume, disidratazione, macchie scure e perdita di luminosità.

L’enzima TET rimuove questi segni dal DNA e contrasta il processo di invecchiamento. Dopo 10 anni di ricerca nel campo della genetica, Caudalie presenta Premier Cru La Crème, un concentrato di tecnologia ed efficacia per correggere gli elencati 8 segni di invecchiamento. Nessun compromesso sull’efficacia grazie alla tecnologia TET8TM, al contenuto di Viniferina, Acido Ialuronico e Zuccheri Tensori dall’effetto lifting naturale e immediato.

Il risultato:

Rughe persistenti: ridotte del 73%

Rughette: ridotte del 97%

Rilassamento: riparato dell’83%

Volume: rinnovato dell’89%

Elasticità: migliorata del 97%

Macchie: ridotte

Idratazione: 100%

Luminosità: migliorata del 75%

Premier Cru La Crème ha una composizione fito-aromatica naturale al 100%: Rosa di Damasco, essenza di petali di rosa, essenza di geranio, assoluta di rosa, assoluta di foglie di violetta, essenza di cedro bianco, assoluta di benzoino del Siam. Un vero e proprio concentrato di efficacia in una formula ricca, altamente sensoriale e naturale, da applicare su collo, viso e décolleté.

La gamma Premier Cru:

Premier Cru La Crème

Un concentrato di tecnologia ed efficacia per correggere 8 segni di invecchiamento: rughe profonde, rughette, macchie, luminosità, rilassamento, elasticità, volume, idratazione.

Premier Cru La Crème Riche

Una versione arricchita con bioceramidi relipidanti, per offrire comfort e idratazione anche alle pelli più secche e sensibili.

Premier Cru La Crème Yeux

Una crema per occhi che è più di un contorno occhi antietà. Attivata dalla tecnologia TET8TM e grazie agli Zuccheri Tensori, riduce borse, occhiaie e illumina all’istante. Contiene inoltre il 10% di perle illuminanti che attenuano le occhiaie e rendono la pelle più luminosa. La punta massaggiante decongestiona, leviga e riduce i gonfiori. Il trucco ecologico? Rimuovere il beccuccio in metallo per riciclare il tubetto.

Premier Cru Il Siero

Con un contenuto di Acido Ialuronico 3,5 volte più concentrato rispetto alla crema, questo siero dalla texture leggera si ispira alle routine skincare coreane. Attivato dalla tecnologia brevettata TET8TM, è arricchito anche con Niacinamide e Zuccheri Tensori per ridurre la profondità, la lunghezza e la superficie delle rughe.

Caudalie si impegna a coniugare bellezza e responsabilità ambientale. Tutti i prodotti sono privi di oli minerali, siliconi, PEG, parabeni e ftalati… Le capsule all’interno permettono di ricaricare facilmente i vasetti con la Crema. Un sistema più rispettoso dell’ambiente: ogni ricarica consente di risparmiare circa 3,12 t di imballaggi multimateriale e 18 t di vetro (3).

