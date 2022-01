Il savoir faire Les Copains, nella collezione Paris – Texas

- pubblicità -

Les Copains presenta la collezione SS22, con cui il designer Yossi Cohen interpreta lo spirito francese del brand in un lungo viaggio che celebra la libertà, il desiderio di orizzonti fluidi, la naturale mescolanza della propria identità con le esperienze raccolte nel percorso.

I colori del viaggio si fondono nei toni naturali delle rocce del Rio Grande: bianco caldo, bianco sale, grigio-beige, fino a sfociare nelle sfumature di blu marino. Si attraversa poi il deserto con i suoi giallo ocra, ora pallidi, ora dorati e i caldi color sabbia, per poi accendersi di rosa peonia, rosso fiamma ed ebano. I capi di collezione si esprimono su tessuti di altissima qualità, fluidi e leggeri, con silhouette pure e combinabili in un nuovo concetto di relax raffinato: urbano, per il tempo libero, in ogni occasione.

Una mescolanza di texture e stampe esclusive descrivono le tappe di un itinerario fatto di cartoline ispirate ai motivi vegetali, ai disegni Navajo, al manto dei cavalli Appaloosa, senza dimenticare le proprie origini: la micro-stampa LC, l’heritage marinière, lo spirito francese dell’eleganza spontanea e sofisticata.

La maglieria conduce la collezione e ne combina gli elementi attraverso la purezza dei filati più leggeri, declinati nei punti dell’heritage Les Copains, in plissé ariosi, con effetti traforati e combinazioni di maglia e tessuto, fino all’interpretazione originale dei motivi ornamentali navajo. Una celebrazione del savoir faire Les Copains, che evolve continuamente con la propria storia, in dialogo con il presente. Con questa collezione, Les Copains esprime il proprio spirito francese, l’eleganza informale, il savoir faire italiano, ampliati nei nuovi orizzonti del viaggio contemporaneo.

