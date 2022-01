- pubblicità -

Le labbra sono una zona delicatissima del nostro viso, e i motivi sono diversi: lo strato cutaneo più esterno è molto sottile, quindi la protezione da fattori esterni come raggi UV e inquinamento è notevolmente ridotta; minori livelli di melanina comportano una fotoprotezione naturale quasi assente; dall’assenza di ghiandole sudoripare e sebacee deriva una minore idratazione. È quindi inevitabile che con il tempo e le sollecitazioni continue a cui sono sottoposte, si disidratino e invecchino precocemente, perdendo turgore. Per rispondere ai bisogni delle labbra, Miamo presenta HYALU-REPAIR LIP BALM, il nuovo balsamo labbra nutriente dalle proprietà rimpolpanti e riparatrici: i suoi benefici a lunga durata proteggono le labbra rendendole levigate e carnose, protette dall’invecchiamento precoce. La texture è come un burro fondente che dona una piacevole sensazione di protezione e nutrimento.

“Amiamo perseguire risultati chiari, visibili e duraturi. Per raggiungerli effettuiamo studi clinici accurati e scegliamo per i nostri prodotti i migliori ingredienti.” – dichiara la Dott.ssa Camilla D’Antonio, Direttrice Scientifica e Co-fondatrice di Miamo e Nutraiuvens. “Vogliamo essere per il consumatore un punto di riferimento per la cura di sé. Con questo nuovo prodotto ci dedichiamo ad una delle zone più delicate del viso – le labbra – e lo facciamo con la massima cura ed efficacia.”

Il nuovo HYALU-REPAIR LIP BALM è così speciale grazie alla sua formula ricchissima con elevata concentrazione di oli; i principi attivi sono brevettati e inseriti alla concentrazione funzionale; i benefici hanno effetto e tenuta a lunga durata; infine il packaging è in vetro riciclabile.

Il nuovo HYALU-REPAIR LIP BALM protegge dall’invecchiamento prematuro dovuto ai radicali liberi (causati da fumo, esposizione solare, fattori inquinanti); ha anche azione anti-glicante.

Modo d’uso

Applicare una piccola quantità di prodotto sulle labbra e sul contorno labbra al bisogno. Può essere utilizzato come maschera notte applicando uno strato più abbondante.

