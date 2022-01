BioNike presenta la protezione per le mani

- pubblicità -

Durante l’inverno è importante avere qualche accortezza in più verso la nostra pelle che tende a disidratarsi a causa del freddo. In particolare ne risentono maggiormente le mani, costantemente esposte alle temperature rigide. Per far fronte dunque a screpolature e arrossamenti, BioNike ha ideato alcuni prodotti indispensabili per l’hand care routine che garantiscono il benessere delle mani step by step: disinfezione, protezione e idratazione.

Per mani morbide e nutrite, tutto il giorno.

Disinfettare con Triderm, gel antisettico e disinfettante della pelle delle mani. Riduce efficacemente in pochi secondi fino al 99,99% di germi e batteri presenti sulla cute. È un presidio medico chirurgico. Gli attivi sono: Etanolo, eccipienti tecnologici e acqua depurata.

Nutrire la pelle con Provexa, idrata e protegge le mani secche e screpolate grazie all’ “osmoprotector system” che trattiene l’acqua sulla superficie cutanea, formando una vera e propria struttura tridimensionale, simile ad un “cerotto”. Ripristina il film idrolipidico cutaneo, garantisce morbidezza ed attenua le sensazioni di disagio dovute a xerosi e fissurazioni. Gli attivi sono: Osmoprotector System = Glicerina 30% e alginati – combinazione di sostanze igroscopiche che trattiene l’acqua epidermica, formando una vera e propria struttura tridimensionale in grado di idratare e proteggere. Serina e polisaccaride da acacia. La serina è il principale aminoacido del Fattore Idratante naturale (NMF) cutaneo. La sua veicolazione attraverso il polisaccaride di acacia consente un duplice effetto, cioè ridurre la perdita di acqua transepidermica e favorire il ripristino dell’idratazione ottimale.

