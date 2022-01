I modelli di Illulian si tingono di Very Peri

- pubblicità -

Si chiama Very Peri (Pantone17-3938), la vibrante e intensa tonalità scelta dal Pantone Color Institute per rappresentare il 2022 che influenzerà l’attitudine con cui verrà vissuto il nuovo anno e sarà d’ispirazione per il design, la moda e il mondo della creatività in generale.

Questo colore capace di cogliere lo “Zeitgeist” 2022 è composto da un ‘blu pervinca’, tonalità rilassante per eccellenza, a cui sono state aggiunte calde tonalità rosso-violacee simbolo di vitalità e rimando al dinamismo del nostro mondo digitalizzato.

Illulian – marchio storico di fama internazionale nel settore del design e del complemento di lusso – reinterpreta alcuni dei suoi tappeti con questa inedita tonalità che permette di osare e sperimentare anche nell’interior design, grazie alla sinergia di toni freddi e caldi, facilmente abbinabili sia a una palette neutra sia a toni più vivaci e facilmente declinabile su una vasta gamma di texture e materiali. I modelli Illulian, grazie a pattern esclusivi e originali invitano ad abbracciare le infinite possibilità espressive di Very Peri.

Questa tonalità è protagonista anche nei sinuosi e raffinati decori di ispirazione Art Noveau di Beauty appartenente alla linea Palace Collection e negli eclettici motivi floreali e geometrici di Floralia Yard Vol. II, un modello disegnato da Paula Cademartori, in cui i toni di Very Peri dialogano con la luminosità del bianco, del rosa corallo ma anche con i più caldi rosso (foto di apertura).

Annodati e cardati a mano, i modelli di Illulian incantano per l’appeal cromatico ottenuto dai brillanti colori vegetali utilizzati. Inoltre, il servizio Custom Made di Illulian, consolidato asso nella manica del brand, permette infatti di dare vita a un tappeto assolutamente su misura per soddisfare ogni tipo di richiesta e personalizzazione: colori, disegni, dimensioni e forme sono appositamente studiati per dar vita a esclusivi pezzi unici. Questi prestigiosi esemplari, possono essere scelti per ambienti residenziali e per realizzazioni contract, come musei, showroom, alberghi, ristoranti e soluzioni per la nautica.

www.illulian.com