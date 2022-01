Esclusivo occhiale da sole firmato da Oliver Peoples e Fai Khadra

- pubblicità -

Oliver Peoples e Fai Khadra collaborano al lancio di un esclusivo occhiale da sole che coniuga i principi del design di Oliver Peoples e l’influente mentalità di Fai Khadra, un talento poliedrico che si è costruito un solido profilo nel mondo del design, attirando un pubblico mondiale di musicisti, marchi del lusso e gallerie. La sua rilevanza culturale e la sua prospettiva innovativa portano un punto di vista impattante e all’avanguardia nella collaborazione.

L’occhiale da sole di Fai si basa su una montatura vintage rinvenuta da lui stesso. A partire da quella, Fai ha lavorato con il team di progettazione di Oliver Peoples per sviluppare ulteriormente la forma stretta e stilosa del modello. Un aspetto interessante della montatura è l’esclusiva anima in metallo disegnata da Fai, che si ispira al complesso motivo intrecciato del filo spinato. Le intricate curve e torsioni del filo spinato sono una sottile allusione al concentrato di forza, coraggio e resilienza generale che caratterizza lo spirito umano.

Questa esclusiva montatura è frutto di una costruzione elaborata e dettagli multidimensionali. Nella fattispecie, ogni paio è costituito da due colori di acetato laminati insieme mediante un complicato processo che sfrutta la frizione e il calore per ottenere l’esclusivo design dell’asta. Il metallo ricco di dettagli è visibile dall’esterno dell’asta grazie a uno strato traslucido. Le cinque opzioni cromatiche dell’occhiale offrono accostamenti unici, che includono acetati intensi come Dark Mahogany ed Emerald Bark, affiancati a vibranti nuance traslucide con lenti délavé coordinate. Inoltre, ogni modello viene fornito in un packaging brandizzato, con il motivo a filo spinato sulla custodia e sul panno.

