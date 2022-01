Ludovica Mascheroni firma il baule “Le Blanc”

- pubblicità -

Il baule Champagne “Le Blanc” è stato disegnato per celebrare momenti speciali, così come è speciale l’attenzione ai più piccoli dettagli, la ricerca di materiali pregiati, la cura e la passione che Ludovica Mascheroni impiega in ogni sua creazione.

- Pubblicità -

Questo baule porta Champagne è un piccolo scrigno di alta artigianalità e sapiente manifattura italiana. Ha l’aspetto di una valigia che custodisce al suo interno inaspettate meraviglie. Rivestito in pelle, l’interno del baule è realizzato in pregiata essenza di rovere sbiancato. Angoli, chiavistello, maniglia, cerniere e tappo chiudi bottiglia in ottone palladio. Presenta scomparti per due flûte da Champagne, uno scomparto in acciaio inox contenente una bottiglia con relativa sacca termoisolante per mantenerla in temperatura, un vassoio, due sottobicchieri e un sottobottiglia in pelle e due tovagliolini in lino.

“Le Blanc” è il kit ideale per un elegante brindisi tête-à-tête. «Noi ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, cura e dedizione, ora tocca a voi aggiungere un pizzico di romanticismo e un po’ di magia. Brindare con la persona del cuore non è mai stato così chic!», Fabio Mascheroni e Roberta Caglio, fondatori e proprietari del brand Ludovica Mascheroni.

- Pubblicità -

ludovicamascheroni.eu