Jo Malone London rende omaggio alla rosa

Jo Malone London presenta una collezione di profumi che celebra il mondo della rosa, da quella più delicata e fresca a quella più voluttuosa e dai colori più intensi, rendendo così omaggio a questa iconica nota profumata.

Quattro distinti profumi interpretano la regina delle aiuole in modi altrettanto distinti con bottiglie in vetro esaltate da dettagli dall’eleganza armoniosa. La collezione, in edizione limitata, propone Colonie e profumazioni per interni che porteranno il raffinato profumo dei fiori appena colti nelle abitazioni dei consumatori. Ogni fragranza è un dono perfetto per chi ama i sentori floreali, senza dover ricorrere a vasi e acqua. “Negli anni, abbiamo creato svariate fragranze alla rosa destinate a diverse collezioni. Quasi inconsciamente, continuiamo a ritornare alla rosa. Ci è sembrato quindi assolutamente naturale celebrare questo fiore atemporale dedicandogli una collezione esclusiva”. – Céline Roux, Global Head of Fragrance.

Le fragranze:

Red Roses

Un romantico profumo di rosa. Ispirato a un bouquet di sette fra le rose più raffinate al mondo, con foglie di Violetta micronizzate e una spruzzata di Limone, emana il fresco sentore di un mazzo di fiori appena recisi.

Note di testa: Limone

Note di cuore: Accordo di Rose Rosse

Note di fondo: Miele caramellato

Disponibile in flaconi dal nuovo design da 30ml e 100ml, Candela e Diffusore.

Velvet Rose & Oud

Un profumo alla rosa dal tocco decadente. La Rosa Damascena dalla tonalità più intensa, ricca e corposa, avvolta nell’aura del legno affumicato di oud. Vivacizzata dalla presenza dei Chiodi di garofano che assume una connotazione languida in abbinamento alla pralina.

Note di testa: Chiodi di garofano

Note di cuore: Rosa Damascena

Note di fondo: Oud

Disponibile in flaconi dal nuovo design da 50 ml e Candela.

Rose & Magnolia

Una fragranza floreale sensuale dal carattere misterioso. Una luminosa magnolia e una coppia di rose. Un cuore decadente sublimato dal sentore dolce di una Rosa di Maggio ricca di petali, riscaldato dall’opulenza speziata della Rosa Damascena, esaltato dalla sensualità del patchouli e dal calore dell’ambra.

Note di testa: Magnolia

Note di cuore: Rosa

Note di fondo: Patchouli

Disponibile in flaconi dal nuovo design da 50 ml.

Rose Blush

Il fascino incantevole di una rosa e della freschezza dei suoi petali rosati. La presenza vivace del basilico, abbinata a una nota succosa di litchi, imprime modernità a questo delizioso profumo floreale, avvolto dal rassicurante abbraccio del musk bianco.

Note di testa: Basilico Grand Vert

Note di cuore: Rosa

Note di fondo: Muschio Bianco

Disponibile in flaconi dal nuovo design da 50 ml.

