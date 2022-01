Le micro-architetture di Multiplo by Ceramica Cielo

- pubblicità -

Ceramica Cielo presenta Multiplo, l’innovativo sistema componibile di piani in ceramica e vani contenitori, disegnato da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, che mette in scena sofisticate micro-architetture contemporanee che esaltano funzionalità e semplicità.

Multiplo è una soluzione intelligente per arredare la stanza da bagno in modo dinamico e versatile. Pochi elementi danno vita ad una molteplicità di combinazioni: dal semplice piano in ceramica su cui appoggiare diverse collezioni di ciotole, alla soluzione più completa con vano portaoggetti a vista.

Cuore del progetto, sempre la ceramica, caratterizzata da dimensioni, superfici e colori inediti, frutto dello straordinario lavoro di ricerca di Ceramica CIELO, che ha declinato questo materiale in una collezione dal concept unico e geniale. La libera componibilità dei piani in ceramica, integrati in strutture modulari in acciaio e vani portaoggetti a vista, origina, infatti, un sistema flessibile ed articolato che, attraverso un linguaggio dinamico, offre soluzioni simmetriche e speculari, in un gioco di pieni e vuoti che dà ritmo alle pareti.

Essenziale e scenografico, Multiplo scopre oggi ulteriori possibilità cromatiche grazie alle tonalità lucide delle Acque di Cielo, abbinabili anche alle nuance opache delle Terre di Cielo. Una logica che crea infinite combinazioni, compositive e cromatiche, con la possibilità di abbinare in posizioni diverse una o due bacinelle delle varie collezioni. Ad arricchire questa eccezionale collezione, caratterizzata da forte personalità e adattabilità, è Minimultiplo, il modulo compatto concepito per rispondere alle esigenze arredative di spazi particolarmente contenuti.

Il design pulito, valorizzato dall’ampia scelta di colori e misure, permette a Multiplo di inserirsi in ogni spazio e incontrare ogni stile e atmosfera. Una soluzione trasversale ed eclettica ideale per arredare ambienti residenziali e contract di ogni dimensione.

www.ceramicacielo.it