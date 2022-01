Nasce Woof – Pet’s Amore, una coccola di bellezza per gli amici a 4 zampe

- pubblicità -

Professional by Fama ci mette lo zampino e si affaccia per la prima volta nel mondo della pet care, trasferendo l’expertise cosmetica dall’umano al suo migliore amico. A un anno dalla nascita della linea HAIR CARE WondHer, Il BRAND DEL COLORISTA lancia Woof – Pet’s Amore, Sweet shampoo for dog, un prodotto dedicato alla beauty routine del cane.

La formulazione cosmetica del prodotto è stata studiata e adattata al bisogno cosmetico dell’animale: gli ingredienti utilizzati per proteggere il delicato equilibrio idrolipidico della cute sono tutti di origine naturale, per assicurare il massimo del comfort e preservare la struttura del pelo, esaltando il più possibile la morbidezza del manto grazie all’estratto di avena. Questa pianta racchiude infatti proprietà d’origine nutritiva, idratante, lenitiva ed emolliente, assicurando un grado ottimale di tollerabilità cutanea. La sua delicata fragranza, piacevole tocco finale, è stata appositamente selezionata per attenuare il cattivo odore del manto dei cani, senza risultare fastidiosa al loro sensibile olfatto, presenta note di testa di talco, eliotropina e biancospino; le note di cuore sprigionate da rosa, violetta e iris; vaniglia, muschio e note cipriate chiudono armonicamente la piramide olfattiva. Grazie alla tecnologia che Professional By Fama mette a sevizio della pet cosmetics, Pet’s Amore Shampoo è stato arricchito con ODOR BLOCK, un attivo tecnologico di derivazione vegetale in grado di catturare e trattenere le molecole responsabili del cattivo odore impedendone la diffusione. Un plus di prodotto importante nel comparto della pet beauty soprattutto perché non interferisce con la flora batterica naturale e non inibisce la naturale traspirazione della cute.

Analizzando i dati che emergono dal quattordicesimo rapporto Assalco Zoomark, portale ufficiale dell’associazione nazionale imprese per l’alimentazione e la cura degli animali da compagnia, le famiglie che possiedono un animale domestico in Italia sono 12.2 milioni, circa un milione in più rispetto all’anno scorso. Questo significa che circa la metà della popolazione italiana possiede in animale domestico. Osservando inoltre i dati forniti da Emarketer, società di ricerca di mercato e trend, l’amore per gli animali domestici porta a prendersi maggior cura di loro; i consumatori sono più propensi ad acquistare prodotti di qualità per la cura dei migliori amici dell’uomo. Professional By Fama, sempre al passo con i trend, vuole rispondere alle esigenze di tutti, anche ai nuovi “consumers”, scommette sul canale, ampliando la sua gamma prodotti anche ai migliori amici a quattro zampe dell’uomo.

www.professionalbyfama.com