Il nuovo detergente viso in texture oil-to-milk Essential Cleansing

ISDIN, azienda internazionale leader in dermocosmetica, presenta l’ultima innovazione della linea ISDINCEUTICS: un olio detergente viso dalla texture oil-to-milk con l’85% di ingredienti di origine naturale come: Olio extravergine di oliva, Olio di girasole e Clary Sage (estratto di salvia).

Alla base della cura e della salute della pelle del viso c’è una corretta detersione, un gesto semplice ma fondamentale in ogni beauty routine. La pelle del viso è simile a una spugna: durante il giorno il suo naturale film idrolipidico cattura e assorbe smog e polveri, ostacolando la traspirazione cutanea. Ecco perché detergere il viso quotidianamente è indispensabile per liberare la pelle non solo da impurità, ma anche da residui di trucco e di sebo in eccesso. Solo in questo modo l’epidermide sarà davvero pronta per farsi coccolare e ricevere i successivi trattamenti di skin care.

Una buona pulizia del viso deve essere eseguita due volte al giorno. Al mattino la detersione è necessaria per risvegliare la pelle, eliminare le cellule morte e i residui della crema da notte restituendole freschezza e vitalità. La sera, invece, detergere il viso è fondamentale per eliminare il make-up ed eventuali residui di polveri e smog. Durante le ore notturne la pelle si rigenera e diventa più reattiva ai trattamenti beauty.

Il primo passo da compiere è scegliere un detergente adeguato, non aggressivo, idratante e che rispetti ogni tipo di pelle. L’olio è sicuramente la texture struccante per eccellenza. ISDINCEUTICS Essential Cleansing è un olio detergente viso delicato e leggero in grado di rimuovere efficacemente, ma dolcemente, i residui di make-up e fotoprotezione anche resistenti all’acqua, particelle inquinanti ed eccesso di sebo. Il tutto senza danneggiare la barriera lipidica della pelle. La texture oil-to-milk di Essential Cleansing permette che l’olio, a contatto con l’acqua, si trasformi in una piacevole emulsione che deterge in profondità garantendo una perfetta idratazione. Adatto a tutte le tipologie di pelle, anche quelle grasse e sensibili, Essential Cleansing restituisce al viso un aspetto immediatamente più luminoso e radioso.

