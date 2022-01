Il San Valentino di Pandora

- pubblicità -

Il brand di gioielli più grande al mondo Pandora presenta i nuovi gioielli che raccontano i piccoli gesti d’amore quotidiani. E per San Valentino il gesto è speciale e racchiude un grande messaggio: “sei importante per me”, concedendo così la possibilità di dimostrare alle persone che amiamo quanto teniamo a loro. I nuovi gioielli permettono, inoltre, di celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Nei momenti difficili sono proprio i piccoli gesti d’amore e di gentilezza che ci fanno sentire apprezzati e per questo vogliamo conservarne il ricordo nel cuore. Per celebrare questi momenti Pandora ha creato il charm Pendente Lucchetto e Chiave dell’Amore, il nuovo design re-immagina il simbolo del lucchetto come un pegno di amore eterno: chiudiamo il lucchetto e diamo la chiave alla persona che amiamo. Disponibile in Argento Sterling 925, in una speciale lega metallica placcata oro 14k e in una speciale lega metallica placcata oro rosa 14k, il lucchetto è la combinazione unica tra un charm, un pendente e una clip, perfetto per celebrare l’amore in tutte le sue forme, ovunque.

Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Creative Directors di Pandora, raccontano: “il nuovo charm divisibile Pendente Lucchetto e Chiave dell’Amore enfatizza il legame delle relazioni e rappresenta il gesto di catturare i ricordi preziosi dei momenti d’amore affinché li possiamo portare vicino al nostro cuore per sempre”.

