Skin Corrector Stick & Concealer Stick di Bobbi Brown

Iniziare la giornata in bellezza con uno dei prodotti più apprezzati proprio per la qualità della texture e per la facilità di utilizzo è la mission di: Skin Corrector stick e qualche nuova tonalità di Skin Concealer di Bobby Brown.

L’importanza dell’uso combinato di correttore (ovvero il prodotto che permettere di correggere le imperfezioni giocando sul contrasto e controbilanciandolo con il colore opposto) e concealer (ovvero il prodotto che permette di mitigare e attenuare le imperfezioni, creando una base che si uniformi con il fondotinta) permette di ottenere un look naturale, impeccabile e senza imperfezioni: insieme sono indispensabili per avere uno sguardo riposato e luminoso e per nascondere quelle piccole imperfezioni che tanto ci disturbano. Una coppia vincente per ottenere una pelle perfetta e una copertura modulabile e impeccabile. Questi stick facili da usare neutralizzano istantaneamente le discromie e illuminano la pelle per 12 ore di copertura color-true, a prova di pieghe e grumi. Con tonalità che si adattano a tutte le intensità di pelle e un formato in stick per una facile applicazione, questi stick illuminano il contorno occhi risvegliando e rivitalizzando lo sguardo in un istante. Perfetti da applicare soli o per preparare la pelle per un’applicazione impeccabile del fondotinta. Basterà stendere, picchiettare con i polpastrelli e il gioco è fatto.

Stick correttore per la pelle

Questa formula amatissima dalle consumatrici, ora in un nuovo formato in stick, è stato sviluppato con i truccatori per neutralizzare istantaneamente le occhiaie e le discromie. La gamma di tonalità, per la precisione 12, offre una copertura skin-true, correggendo il colore per un aspetto naturale. La texture si fonde a contatto con la pelle per 12 ore di comfort, senza evidenziare le piccole pieghe e senza creare grumi. La tecnologia a montatura lenta aiuta a creare la consistenza burrosa e cremosa della formula mantenendone la leggerezza. L’estratto di semi di caffè e la salicornia forniscono un’idratazione a lunga durata che rimpolpa e leviga la pelle, rendendola perfetta per l’applicazione del fondotinta.

Questo stick all-over illumina l’aspetto delle occhiaie e riduce al minimo le imperfezioni per un effetto «pelle fresca» che dura tutta la giornata. Questo innovativo concealerin stick si fonde perfettamente con la pelle per una copertura modulabile color-truee con una tenuta fino a 12 ore. La formula cremosa, confortevole e ricca di emollienti è sfumabile e la tecnologia a montatura lenta aiuta a creare una consistenza cremosa e leggera per un’applicazione facile, uniforme e senza grumi. Inoltre, gli ingredienti nutrienti tra cui l’estratto di semi di caffè e la salicornia idratano e rinfrescano per una carnagione dall’aspetto sano e luminoso. Disponibile in 18 versatili shades.

www.bobbibrowncosmetics.com