Wyler Vetta presenta la collezione Heritage

La sottile linea che lega il design del cronografo Heritage di Wyler Vetta con la tradizione, attraverso la mano di Fulvio Locci, disegna, un segnatempo che inneggia alla misurazione del tempo di precisione con un cronografo automatico elegante e sportivo al contempo. Parte fondamentale della produzione del brand, il cronografo è ancora oggi un segnatempo che ne connota il DNA. Il crono Heritage propone una cassa d’acciaio lucido di 42 mm di diametro che accoglie un quadrante bombato con lavorazione guilloché.

La cassa è serrata da un vetro bombato in esalite rinforzato. Sullo schermo ampio del quadrante – incorniciato da una lunetta sottile – sono posizionati gli indici d’acciaio e i tre contatori del cronografo oltre alla data a ore 3. Gli appassionati noteranno il logo “vintage” Wyler Vetta posizionato a ore 3 con la “W” in evidenza. Risale al 1930 la versione del logo utilizzato, anno in cui l’azienda importata in Italia da Innocente Binda, prende il nome, appunto, di Wyler Vetta. Il nuovo cronografo Heritage di Wyler Vetta, Swiss Made, monta un movimento cronografico automatico.

