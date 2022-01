Antolini presenta la nuova pietra naturale Cristallo Roots

- pubblicità -

Cristallo Roots è la nuova pietra naturale che entra nella Exclusive Collection, il selezionato ed esclusivo portfolio Antolini che raccoglie gli straordinari materiali provenienti dalle migliori cave dislocate in ogni parte del mondo. Natural quartz dal forte impatto estetico, Cristallo Roots porta con sé il significato di ere geologiche e origini millenarie, capace di parlare di bellezza materica e visiva nel presente moderno: la vera identità di Madre Natura che Antolini in ogni parte del mondo scopre, seleziona e porta sino a noi con grande cura e rispetto, come una preziosa eredità da onorare.

Cristallo Roots è un natural quartz che sfuma tra il grigio e il beige e nel quale affiora un affascinante dedalo di venature color terra che occhio e mente riportano alle radici, a quella capillarità vegetale che assorbe sostanze minerali, quindi vita, bellezza ancestrale. Questa trama infinita di screziature brune imprime alla collezione Cristallo Roots un’unicità in grado di valorizzare il progetto creativo dell’abitare e dell’interior design donando all’ambiente un senso fortemente materico e al contempo armonioso e fluido: il senso della natura stessa.

Materiale esclusivo la cui peculiarità, proprio per il fatto di essere cristallo, risiede nel possedere la caratteristica di traslucenza, retroilluminato consente di ottenere straordinari e suggestivi effetti di luce capaci di restituire superfici potenti e raffinate. Cristallo Roots, grazie alle sue qualità, è capace di esaltare e impreziosire un ambiente giorno come la cucina e anche enfatizzare open space e lounge, in contesti residenziali, retail e hospitality.

Antolini, con questa nuova selezione, offre al suo pubblico e ai professionisti, architetti e interior designer, l’opportunità di scegliere una pietra naturale impercettibilmente misteriosa e affascinante capace di trasformare uno spazio in uno scenario d’arredo vibrante e suggestivo.

