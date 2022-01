Rose & Jasmin Limited Edition de L’Occitane

- pubblicità -

Per San Valentino 2022 L’Occitane immagina, attraverso questa nuova creazione olfattiva, l’incontro dei due fiori più emblematici del bacino Mediterraneo. La Rosa Centifolia, evocativa di una femminilità moderna, mescola le sue dolci note floreali e aeree con quelle delicate del Gelsomino. Un composizione floreale avvolta da un sentore di muschio bianco associato a note legnose che vi trasporteranno in una dolce alba provenzale, nell’ora in cui la Rosa e il Gelsomino liberano il meglio del proprio profumo. Come una dolce brezza floreale questa fragranza rievoca il momento in cui andate a ritirare le lenzuola fresche di bucato e lasciate asciugare nel vostro giardino.

L’estratto di Rosa Centifolia proviene da fonti sostenibili e raccolta a mano a primavera a Grasse, è ottenuto con un metodo di distillazione lenta. Il Gelsomino proviene da risorse sostenibili, raccolto d’estate in Egitto.

Testa – Olio essenziale di limone, Bacche rosa

Olio essenziale di limone, Bacche rosa Cuore – Assoluto di Rosa Centifolia, Assoluto di gelsomino d’Egitto, Assoluto di Gelsomino Sambac, Olio Essenziale di Fiore di Magnolia

Assoluto di Rosa Centifolia, Assoluto di gelsomino d’Egitto, Assoluto di Gelsomino Sambac, Olio Essenziale di Fiore di Magnolia Fondo – Olio essenziale di legno di Cedro, Muschio, Muschio di quercia, Lorenox

La collezione in Limited Edition è così composta:

Eau de Toilette Rosa Jasmin

Doccia profumata Rosa Jasmin

Crema mani Rosa Jasmin

Sapone solido Rosa Jasmin

it.loccitane.com