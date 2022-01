Alviero Martini 1A Classe Watches celebra San Valentino

- pubblicità -

Per celebrare la festa degli innamorati, Alviero Martini 1ªClasse Watches mette al primo posto la donna, che incarna lo stile di vita raffinato ma libero, proponendo l’orologio perfetto per contemporanee viaggiatrici urbane alla ricerca di bellezza ed eleganza. L’emozione che si prova quando si riceve un pensiero romantico da parte della persona amata è indimenticabile e lascia un segno nel tempo; proprio come il preziosissimo orologio della Linea Madagascar, un gioiello dal carattere passionale per il suo colore rosso così intenso e vibrante e dall’animo romantico.

Eleganza senza tempo e touch raffinato e contemporaneo caratterizzano il prezioso ed iconico segnatempo. Un orologio in grado di far innamorare al primo sguardo grazie a dettagli unici e materiali preziosi come il cinturino in pelle nel colore geo map rouge, la cassa e il quadrante tondo impreziosito da eleganti numeri romani e sostenuto da due raffinate staffe tempestate di cristalli.

