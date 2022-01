Il nuovo Elisir N.3 Dark Honey di Bullfrog

- pubblicità -

Per gli alchimisti era capace di trasformare i metalli vili in oro, secondo la farmacopea antica era in grado di regalare la portentosa virtù di prolungare la vita. Per Bullfrog l’Elisir è il regalo che ognuno può fare a sé stesso, una formula magica per il benessere del corpo e dello spirito.

Perciò la saga di fragranze Elisir di Bullfrog Botanical Lab – il laboratorio di Bullfrog dedicato alla creazione di prodotti di altissima qualità con una selezione di materie prime naturali di origine botanica rigorosamente Made in Italy – continua con un nuovo Elisir che sposa la dolcezza del miele alla forza del cuoio e al sentore del legno in unico incanto. Dopo Deadly Nightshade, l’Elisir N.1 che fa rivivere il fascino oscuro della Belladonna e Palo Santo, l’Elisir N.2 che si ispira alla tradizione sciamanica, ecco l’Elisir N.3 Dark Honey, terza tappa di un inebriante viaggio dei sensi. L’Elisir N.3 Dark Honey è un nettare prezioso e segreto che nasce dal lavoro delle api, api che producono il dolce miele ma anche un amaro veleno che, però, se usato con sapienza, è dotato di proprietà taumaturgiche, come le tradizioni farmaceutiche di fine ‘700 insegnano. Elisir N.3 Dark Honey è l’Elisir che infonde una dolcezza forte, come un abbraccio morbido ma deciso dal potere seducente, un mondo dove gli opposti si conciliano in una nuova intrigante e misteriosa armonia.

