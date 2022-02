Ceramiche Keope firma i rivestimenti di alcune camere de La Chiave dei Trabocchi

- pubblicità -

Nei pressi dell’affascinante cittadina di San Vito Chietino, si trova un’oasi di pace assoluta: l’hotel La Chiave dei Trabocchi, vincitore della puntata abruzzese del programma televisivo in onda su SKY Bruno Barbieri – 4 hotel. Questo incantevole rifugio ha scelto Ceramiche Keope, azienda di riferimento nella produzione di rivestimenti e pavimenti in gres porcellanato, come partner per la progettazione dei rivestimenti delle stanze e della lussuosa Penthouse Suite. Il design della Suite, concepita per essere uno spazio etereo, di un candore assoluto, capace di riflettere la luce calda del Mediterraneo, guadagna profondità grazie alle diverse gradazioni e finiture di bianco delle collezioni Elements Lux e Elements Design di Keope.

- Pubblicità -

Caratterizzato da delicate striature che riproducono con assoluta fedeltà le eleganti venature marmoree, il gres porcellanato effetto marmo Elements Lux con finitura lappata Lincoln è stato utilizzato per i rivestimenti di pavimenti e pareti, donando all’ambiente un tocco minimal e sofisticato allo stesso tempo. Al fine di dare un tocco di modernità agli interni delle camere, sono stati invece utilizzati diversi formati della serie di gres porcellanato effetto resina matt di Elements Design nella tonalità White. La serie, ispirata alle grandi metropoli internazionali, è infatti concepita per dare agli spazi architettonici un tocco di glamour contemporaneo.

- Pubblicità -

Con la realizzazione di questa referenza, Ceramiche Keope conferma nuovamente la propria vocazione nella continua ricerca e sviluppo di prodotti affidabili, di alta qualità in grado di soddisfare qualsiasi esigenza progettuale e architettonica in ambito residenziale e contract.

www.keope.com