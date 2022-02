Una storia in bianco e nero con Trussardi

- pubblicità -

Il bianco e il nero, maschile e femminile, rivelazione e mistero, forza e leggerezza. Si potrebbe continuare all’infinito con il gioco degli opposti che si attraggono fino a fondersi. Vedi il nero e d’istinto sai che è per lui: un uomo destinato a una donna speciale. Lei ama le stesse forme eleganti ed essenziali ammorbidite però dal non-colore che è la somma di tutti i colori. Nei profumi del centenario Trussardi trova l’equilibrio tra amore e passione, ragione e desiderio, essere e avere. Trussardi Uomo e Trussardi Donna, iconiche fragranze lanciate nel 2011 per festeggiare i 100 anni del marchio del Levriero, oggi diventano espressione dello stile intenso e dell’eleganza iconica. Trussardi Uomo e Trussardi Donna aprono le porte della percezione verso un’idea di lusso e qualità declinata in tutti gli aspetti della vita contemporanea.

TRUSSARDI DONNA Eau de Parfum 100 ml Natural Spray

- Pubblicità -

Appartiene alla famiglia olfattiva dei fioriti orientali. Le note di testa creano un’aura luminosa e fruttata con un sapiente mix di yuzu, cedro e frutto d’acqua.

- Pubblicità -

Nelle note di cuore sboccia la femminilità dei fiori d’arancio, delle ninfee e del the al gelsomino. Sul fondo si stratifica la profonda sensualità dei legni: cedro, sandalo, patchouli bianco e vaniglia.

TRUSSARDI UOMO_Eau de Toilette 100 ml Natural Spray

Appartiene a una famiglia olfattiva tipicamente maschile: fougere legnoso. Nelle note di testa c’è la fresca eleganza italiana di limone, bergamotto, galbano e noce moscata. Nel cuore c’è la virilità raffinata del mix tra salvia sclarea, geranio e violetta. L’apoteosi della forza sensuale arriva con le note di fondo: patchouli, accordo muschio e accordo pelle.

www.trussardi.com