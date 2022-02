- pubblicità -

The North Face presenta il nuovo drop della sua collezione NSE: pensati per tutti coloro che vogliono vivere l’esplorazione a modo proprio, i capi sono caratterizzati da elementi grafici tratti dall’archivio storico del brand, colori vivaci e un design unico. Ispirata all’avventura in declinazione urbana, questa Collezione è un mix perfetto di stile tradizionale del brand e innovazione, pensata per esplorare senza limiti. La linea NSE celebra l’unicità di ogni individuo e invita a distinguersi in mezzo alla folla, affrontando con stile le sfide che ogni giorno si presentano sul proprio cammino.

Caratterizzato da nuove varianti cromatiche, questo drop propone in versione maschile la giacca Safety Green Phlego DryVent, il pile Polar, la maglietta Graphic, i pantaloni Gahlam, le scarpe della linea VECTIV e, per completare il look, il cappellino e lo zaino. La proposta femminile invece si declina nella giacca Phlego Synth, la felpa Graphic, i pantaloni Quilted e la borsa Base Camp Circle. Rispecchiando i valori di The North Face, questa Collezione è un invito a non smettere mai di superare i propri limiti, di farsi domande, di essere sé stessi e aprire nuove strade. Il drop NSE sarà disponibile sul sito e presso punti vendita selezionati dall’8 febbraio.

THE NORTH FACE

The North Face, una divisione di VF Outdoor, LLC, è stata fondata nel 1966 con l’obiettivo di preparare gli atleti outdoor ad affrontare le avventure più estreme. Oggi è il brand leader mondiale nel settore outdoor e crea prodotti testati dagli atleti e messi alla prova durante le spedizioni che accompagnano le persone nelle loro esplorazioni, spronandole a superare i propri limiti. The North Face si impegna a proteggere il nostro pianeta riducendo il proprio impatto ambientale attraverso programmi che incoraggiano la sostenibilità.