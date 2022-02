Falmec: la tecnologia “silenziosa” Silence NRS compie 10 anni

- pubblicità -

La tecnologia Silence NRS (Noise Reduction System), sviluppata da Falmec, festeggia il decimo anniversario dalla sua nascita. Uno straordinario sistema che ha permesso di progettare cappe aspiranti estremamente silenziose portando notevoli benefici di comfort acustico nella vita in cucina.

- Pubblicità -

Il livello di rumore per le soluzioni dotate di questa tecnologia, infatti, è quasi impercettibile (fino al – 86% di potenza sonora) grazie a una ricerca approfondita sull’ottimizzazione dei flussi d’aria e sull’utilizzo di materiali fonoassorbenti condotta da Falmec, in collaborazione con l’università di

Padova e laboratori specializzati in fluidodinamica.

Per celebrare questo importante traguardo, Falmec ha deciso di ampliare la gamma Silence NRS estendendo la tecnologia a nuovi modelli che consentono quindi di cucinare, parlare, vivere la cucina al meglio, senza il tipico rumore della cappa. I modelli, da oggi disponibili anche nella versione Silence NRS, sono Lumen Isola 175, Lumen, Plane Black e Virgola coniugano design accattivanti con la massima efficacia e silenziosità. Con la sua struttura in acciaio AISI 304, Lumen Isola 175 NRS è una cappa che non passa inosservata grazie alle dimensioni imponenti e alle fasce LED posizionate su entrambi i lati lunghi della cappa che illuminano al meglio il piano di lavoro e offrono allo stesso tempo una piacevole luce ambientale. L’aspirazione in questa soluzione avviene lungo il suo perimetro mentre la potenza viene regolata tramite pulsantiera elettronica sul lato frontale della cappa. “Sorella minore” della spettacolare Lumen Isola 175 NRS, Lumen NRS si inserisce in ambienti cucina più contenuti ed è disponibile sia a parete sia a isola, entrambe nella misura da 90 cm.

- Pubblicità -

Con la sua grintosa allure noir, Plane Black NRS valorizza l’ambiente cucina, soprattutto se abbinata a finiture chiare o cromate. A parete, con misure da 90 cm, Plane Black NRS è dotata di pulsantiera elettronica 3 velocità + boost, di un efficace sistema di illuminazione LED, e può contare su un potente motore 800 m3 /h. Infine, Virgola NRS, modello a incasso che si integra perfettamente nella cucina “scomparendo” nel pensile. Virgola NRS, arricchisce ulteriormente la famiglia di prodotto “Virgola” già disponibile con tecnologia No-Drop e in molteplici misure e finiture.

Virgola NRS, nelle versioni da 60, 90 e 120 cm, è equipaggiata con un motore efficiente con portata 800m3/h, pulsantiera elettronica a 4 velocità e illuminazione LED dinamica (Dynamic LED Light) per equilibrare le varie temperature colore della luce e ottenere l’atmosfera desiderata.

www.falmec.it