San Valentino si festeggia con il gelato firmato Gusto 17

Per celebrare la festa degli innamorati, Gusto 17, rivisita in chiave gelato il simbolo che da sempre rappresenta l’amore. Quest’anno, infatti, il brand di gelato artigianale lancia una “Love Edition” di Stecchi e Bon Bon gelato a forma di cuore da regalare alla persona amata. Gli stecchi si vestono così dell’iconico simbolo dedicato agli innamorati con due versioni pensate per la coppia o per tutti i single pronti ad innamorarsi: un ripieno di gelato alla Stracciatella e una copertura di cioccolato rosa per lo stecco “Ti amo” oppure una doppia copertura di Cioccolato Rosa e Fondente per dire “Sei la mia metà”.

Non solo stecchi ma anche sfiziosi bon bon a forma di cuore in diverse coperture al cioccolato – Fondente, al Latte con granella di Nocciole Piemonte IGP, Bianco o Rosa – saranno l’idea regalo perfetta per sedurre la persona amata e regalarsi attimi di gusto da vivere insieme.

Tutti i prodotti firmati Gusto 17 sono realizzati esclusivamente con gelato artigianale fresco, privo di addensanti, conservanti e coloranti artificiali e con ingredienti selezionati tra le migliori eccellenze del territorio, rappresentando un’idea regalo perfetta e personalizzata, per se stessi o per le persone amate.

Gli Stecchi e i bon bon gelato potranno infatti essere anche personalizzati nei gusti e nelle coperture al cioccolato direttamente sul sito Gusto17.com e spedirlo in tutta Italia alla persona che si ama. Un regalo d’amore che farà anche del bene poichè per tutti gli ordini di Pasticceria Gelato creati sul sito Gusto 17 donerà una quota per realizzare un desiderio dei piccoli dell’Associazione Make-A-Wish-Italia.