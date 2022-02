Nasce una nuova linea corpo Vinotherapist by Caudalie

- pubblicità -

Mathilde Thomas, fondatrice di Caudalie, desiderava una linea esperta di idratazione che rispondesse al paradigma del nuovo corso Caudalie: formule extra-clean & natural e pack 100% riciclato e ricilabile. Si aggiunge una nuova shade of the Grape per le confezioni di questa linea con il 98% minimo di ingredienti naturali e con formula vegan. Si tratta della linea corpo Vinotherapist dedicata alle pelli del corpo secche e molto secche. E’ ideale anche per contrastare la dermatite atopica. Insomma, in un solo gesto addio a fastidio di pelle che tira e a prurito.

La linea raccoglie quattro proposte tra cui spicca Beurre Corps Vegan Relipidant, burro relipidante ad azione H.24. Questo burro ricco nutre intensamente per 24 ore e ripara le pelli anche le più secche per un comfort di lunga durata. Ricco di lipidi di origine vegetale, ha un’azione relipidante per una pelle più liscia e più morbida.

Un cocktail di ingredienti naturali e ultra-nutrienti

Olio di palma da datteri del deserto: aiuta a rafforzare la barriera cutanea, nutre e ripara le pelli secche.

Olio di vinaccioli d’uva: noto per il suo potere antiossidante è anche ricco di omega 6 e 9 per nutrire la pelle.

Burro di Karité biologico: un emolliente naturale dall’azione relipidante che nutre e ripara le pelli secche.

Olio di mandorla dolce bio: idrata e nutre la pelle, lasciandola morbida e satinata.

Il mix di questi ingredienti offre una texture ricca e setosa, gradevole da applicare, che si assorbe rapidamente, il tutto in una formula naturale, senza oli minerali, senza PEG, senza siliconi e con un profumo di mandorla dolce di origine naturale.

Formula vegana composta al 98% da ingredienti di origine naturale.

Applicare mattina e sera, dalle caviglie fino alle cosce, e massaggiare fino a completo assorbimento del prodotto. Sulla confezione appare un QR code per accedere a esperti consigli sull’applicazione, secondo l’esclusivo metodo SPA Vinotherapie di Caudalie.

