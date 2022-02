Il fascino della pietra nella collezione Nativa di FAP ceramiche

- pubblicità -

FAP ceramiche celebra la carica vitalizzante della pietra e ne innova l’estetica tra minimalismo e ambientazioni suggestive con la nuova collezione di superfici in gres porcellanato Nativa. Dove la natura crea immagini ed emozioni sorprendenti, la ceramica di FAP li rievoca per dare un nuovo significato all’eleganza. La bellezza unica della materia si veste di stile nelle quattro differenti superfici in cui è declinata: Satin dall’aspetto setoso, R9 più materica e matt, R10 con buona aderenza e R11 per l’outdoor. Nella gamma delle finiture, si distinguono le inconfondibili peculiarità del materiale nelle versatili tonalità Sand, White e Grey.

Nativa Sand riproduce tutta la naturalezza della collezione nella stessa originale nuance, ricca, piena e vitale del materiale grezzo; Nativa White possiede una grafica decisa, fortemente incisa e allo stesso tempo morbida, ideale per impreziosire pareti, pavimenti, elementi architettonici e arredi alla moda; Nativa Grey è una finitura raffinata che regala la potenza e il magnetismo della pietra in allure contemporanea. Calibrando l’estetica dell’imperfezione e l’anima vintage del materiale, la collezione Nativa si racconta attraverso infinite venature, sedimenti, tracce minerali e picchi di colore esaltati anche dai formati Macro e Maximosaico 30×30 cm nella più romantica versione Anticata. FAP ceramiche riporta la pietra anche nel suo habitat, l’outdoor, con la finitura Out R11. Come nella declinazione indoor, dal punto di vista delle performance, il gres porcellanato di FAP ceramiche è resistente al calpestio e al graffio, inoltre il colore non si altera se esposto ai raggi solari.

