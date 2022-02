L’Australia riaprire le porte ai turisti internazionali

- pubblicità -

Tourism Australia è lieta di accogliere nuovamente i viaggiatori italiani; in seguito alla notizia di oggi l’Australia infatti apre i confini ai turisti vaccinati senza obbligo di quarantena dal 21 Febbraio 2022. L’annuncio fa parte del piano nazionale di riapertura ai viaggi internazionali e segue la notizia del corridoio attivato con Singapore il 21 Novembre 2021, la riapertura dei confini verso Giappone e Corea e della riattivazione degli ingressi per il possessori di Working Holiday Visa annunciati il 15 Dicembre 2021.

“L’annuncio di oggi permette ai viaggiatori Italiani che hanno completato il ciclo di vaccinazione di tornare a viaggiare in Australia, senza quarantena, a partire dal 21 Febbraio 2022. Questo è un passo importantissimo per ricostituire fiducia nel settore del turismo e poter tornare ad accogliere I viaggiatori internazionali” ha commentato Philippa Harrison, Managing Director di Tourism Australia.

“L’Italia è uno dei mercati chiave per Tourism Australia. L’Austalia è sempre stata una destinazione molto amata dai viaggiatori del Bel Paese con 75.000 arrivi dall’Italia in periodo pre Covid. Siamo davvero felici di poter tornare ad accogliere i turisti italiani”.

“Durante la pandemia Tourism Australia ha mantenuto attiva la presenza sul mercato italiano per conservare alta la desiderbilità della destinazione e ora intende lavorare con Tour Operator e Agenzie di Viaggi per intraprendere campagne e azioni mirate volte a invogliare i turisti a tornare a viaggiare e ad assaporare le incredibili esperienze che l’Australia ha da offirire”.

Il governo australiano ha annunciato che l’Australia riaprirà a turisti, viaggiatori d’affari e altri visitatori completamente vaccinati dal 21 febbraio. I titolari di visto che non sono completamente vaccinati avranno comunque bisogno di un’esenzione valida per entrare in Australia e saranno soggetti ai requisiti di quarantena statali e territoriali.

Eva Seller, Regional General Manager Continental Europe di Tourism Australia, ha commentato che si augura che gli italiani sfruttino al meglio le nuove disposizioni di viaggio e che partano presto alla scoperta delle incredibili esperienze australiane.

“Il relativo isolamento dell’Australia dal resto del mondo, insieme alla sua terra scarsamente popolata e alle sue infinite bellezze naturali, non sono mai state così appetibili, e speriamo che i viaggiatori italiani colgano l’opportunità di innamorarsi nuovamente dell’Australia”.

“Siamo davvero entusiasti di poter accogliere nuovamente i viaggiatori Italiani e invitarti a partire per un viaggio per rilassarsi e scoprire, o forse riscoprire, alcune delle parti meno conosciute dell’Australia che la rendono una destinazione turistica così popolare” ha commentato Seller.

Nelle prossime settimane Tourism Australia darà il via ad una nuova campagna per tornare a invogliare I turisti a intraprendere un viaggio alla scoperta di paesaggi e esperienze uniche. L’ente lavorerà con i partner più importanti dell’industria turistica per favorire le prenotazioni e la ripresa dell’economia turistica australiana duramente colpita, fornendo così offerte volte a stimolare i viaggi degli italiani in Australia.

Viaggiare in Australia

Dal 21 febbraio 2022, i viaggiatori che sono completamente vaccinati con un vaccino COVID-19 approvato dalla Therapeutic Goods Administration (TGA) possono viaggiare in Australia senza quarantena e senza la necessità di richiedere un’esenzione di viaggio.

Per poter entrare in Australia, i viaggiatori internazionali devono: essere in possesso di un visto australiano valido essere completamente vaccinati con un vaccino COVID-19 approvato dalla Therapeutic Goods Administration (TGA) australiana e fornire la prova dello stato di vaccinazione. presentare un test Covid-19 antigenico rapido negativo (RAT) o un test molecolare negative (PCR) eseguito entro 24 ore dalla partenza (a meno che non si applichi un’esenzione medica).

Come annunciato il 7 Febbraio 2022, i titolari di visto completamente vaccinati possono entrare in tutti gli stati e territori senza quarantena dal 21 febbraio 2022, ad eccezione del Western Australia.

I viaggiatori dovranno rispettare i requisiti nello stato o territorio di arrivo e in qualsiasi altro stato o territorio in cui intendono recarsi. Le informazioni sui requisiti di ingresso vengono aggiornate regolarmente, quindi è importante controllare i requisiti più recenti prima di viaggiare. I viaggiatori sono inoltre incoraggiati a verificare eventuali requisiti per le destinazioni di scalo che stanno attraversando.

Per i requisiti per viaggiare in stati e territori specifici in Australia, visitare il sito web del Dipartimento degli affari interni del Governo Australiano | Informazioni sullo stato e sul territorio.

Per ulteriori informazioni sui viaggi in Australia, visitare il Dipartimento per gli affari interni del governo australiano I Viaggiare in Australia