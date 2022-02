TO YOU, CECI 1938, il Lambrusco in una bottiglia tutta da scrivere

- pubblicità -

Le cantine CECI 1938 danno forma ai pensieri più romantici per la festa di San Valentino proponendo l’iconico Lambrusco della winery in una bottiglia dal concept unico. Con un pizzico di follia prende vita TO YOU, un vino semplice ed elegante, una bottiglia che si fa portavoce di messaggi da indirizzare “a te”, alla persona che ami. Per accompagnare il regalo di un vino con un pensiero che sia solo tuo, e che rende unica ogni bottiglia.

Lo spirito conviviale e giovane tipico del lifestyle promosso da CECI 1938 raggiunge la massima espressione con questa proposta che abbina il piacere del Lambrusco fresco e vivace alla voglia di esprimersi, con il segno. Una bottiglia di vetro nero opaco diventa una vera e propria lavagna, una tela intonsa su cui scrivere o disegnare. In dotazione, con la bottiglia, due gessi bianchi e un “cancellino”, il tipico di feltro arrotolato, oggetto dei ricordi di infanzia di molti. Il tocco glamour è il sovra tappo color rame metallizzato con il logo CECI 1938. La bottiglia è chiusa da un tappo a corona.

Lambrusco dal colore rosso rubino, To You ha un profumo intenso e profondo che rimanda ai frutti rossi e a note speziate oltre ai richiami floreali di viola. Il gusto, fruttato e complesso, avvolge di freschezza. To You è proposto in bottiglia da 0,75 litri.

