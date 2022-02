Age-Repair Lip Duo Kit by Grown Alchemist

- pubblicità -

Regala alle labbra un po’ d’amore in più con il kit Age-Repair Lip Treatment di Grown Alchemist. Due trattamenti idratanti altamente performanti – uno colorato e l’altro trasparente – per nutrire le labbra con peptidi ed estratto di foglie di violetta che rimpolpano visibilmente e aumentano il volume mentre levigano la linea delle labbra. Questo duo, racchiuso in una esclusiva scatola rossa laccata, è perfetto per San Valentino o da condividere in qualsiasi occasione speciale con chi si ama.

Age-Repair Lip Treatment Tri-Peptide, Violet Leaf Extract

Efficace trattamento per le labbra che le idrata notevolmente, le ammorbidisce e ne aumenta visibilmente il volume; Ridefinisce il contorno labbra riducendo l’aspetto delle linee sottili.

Tinted Age-Repair Lip Treatment Tri-Peptide, Violet Leaf Extract

Efficace trattamento labbra colorato, si adatta a qualsiasi tono di pelle e ammorbidisce le labbra aumentandone visibilmente il volume. Ridefinisce il contorno labbra riducendo l’aspetto delle linee sottili.

Ingredienti attivi:

I Tri-Peptidi favoriscono la naturale produzione di collagene della pelle, l’acido ialuronico e aumentano notevolmente il volume delle labbra, riducendo la comparsa di linee sottili e screpolature. L’estratto di foglie di violetta contiene naturalmente antiossidanti. L’acido salicilico rimuove le cellule morte della pelle mentre le mucillagini idratanti leniscono le labbra. Il Burro di Karitè africano, il Burro di Mango Bush, gli Oli di Semi di Girasole e di Jojoba sono idratanti e ammorbidenti naturali leggeri, non oleosi, che penetrano in profondità con 5 acidi grassi essenziali, fitosteroli, Vitamine A, B, E e D e proprietà rigeneranti e riparatrici. La formula racchiude ingredienti naturali al 100%, Clean, Cruelty-Free e Gluten-Free. Istruzioni per l’uso: applicare in modo uniforme sulle labbra. Utilizzare tutte le volte che si desidera.

www.grownalchemist.com