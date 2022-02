Shiseido Men Total Revitalizer, per una bellezza maschile

- pubblicità -

Shiseido oggi presenta un nuovo trio di prodotti skincare nella linea anti-age SHISEIDO MEN TOTAL REVITALIZER per rigenerare le funzioni della pelle dell’uomo in tutti i suoi strati (epidermide, derma, membrana basale), prevenire i 5 segni d’invecchiamento della pelle maschile (rughe, cedimenti, aspetto spento, ruvidità, perdita di compattezza) e restituirle un aspetto giovane e sano. Un nuovo studio Shiseido compara la profondità e la gravità delle rughe in base all’età dimostrando che la pelle dell’uomo inizia a invecchiare dieci anni prima rispetto alla pelle della donna.

Le rughe fanno prima la loro comparsa e si insediano più persistentemente intorno agli angoli degli occhi a causa della grande differenza di elasticità tra lo strato corneo e il derma profondo nella pelle maschile. La linea Shiseido Men Total Revitalizer contrasta i segni d’invecchiamento della pelle grazie a nuove tecnologie che agiscono su tutti gli strati cutanei.

Shiseido Men Total Revitalizer Cream

Crema anti-aging ad alta performance in grado di idratare per 48 ore agendo sui cinque segni dell’invecchiamento della cute maschile con una texture di rapido assorbimento che lascia la pelle fresca e non appiccicosa, infusa di nuova energia.

Per potenziare i benefici di Total Revitalizer Cream, Shiseido raccomanda di usarla in combinazione con Ultimune Men, specificamente studiato per compensare le debolezze innate della pelle maschile, applicando successivamente Total Revitalizer Cream mattina e sera.

Shiseido Men Total Revitalizer Light Fluid

Fluido anti-aging ad alta performance, versione dalla texture più leggera della crema Total Revitalizer Cream. Ideale per i climi più caldi, si fonde perfettamente come una seconda pelle ma fornisce la stessa azione idratante e anti-età della versione in crema. Idrata per 48 ore e agisce sui cinque segni dell’invecchiamento della cute maschile lasciando la pelle energizzata e rivitalizzata.

Per potenziare i benefici di Total Revitalizer Fluid, Shiseido raccomanda di usarlo in combinazione con Ultimune Men, specificamente studiato per compensare le debolezze innate della pelle maschile, applicando successivamente Total Revitalizer Fluid mattina e sera.

Shiseido Men Total Revitalizer Eye Care

Crema contorno occhi anti-aging ad alta performance. Si focalizza sull’area ove le rughe appaiono più rapidamente: non solo idrata, ma mira in maniera intelligente ai cinque segni dell’invecchiamento oltre a combattere le occhiaie. L’area più espressiva del viso appare rivitalizzata, più vitale ed energica.

