PDPAOLA presenta la nuova collezione Motion

La nuova collezione Motion di PDPAOLA celebra l’essenza della vita, il cambiamento costante. I disegni seguono un motivo ad onde che evoca la magica danza dell’acqua in un oceano che non sta mai fermo. Realizzati in argento sterling placcato in oro 18 carati, questi gioielli realizzati con materiali di qualità e attenzione per i dettagli, presentano pietre incastonate in un’esclusiva montatura a 8 griffe. Orecchini a bottone, orecchini a cerchio, collane e anelli con cristalli blu turchese incastonati a mano su una base di madreperla, oltre a zirconi di colore verde, citrico e bianchi. Una palette che evoca immagini del mare e un brillante flusso di energia.

