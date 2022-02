Guerlain presenta la nuova fragranza Musc Outreblanc

- pubblicità -

Oggi, la collezione di fragranze L’Art & La Matière di Guerlain si arricchisce di una nuova fragranza della famiglia floreale: Musc Outreblanc. Più candida del bianco stesso, questa fresca creazione muschiata e rigogliosa rivela una nuova visione della purezza, soffice come un petalo.



Tanto innocenti quanto sensuali, i muschi coccolano la pelle con mano pura e vellutata. La loro impalpabile fragranza poudré si fonde con la cute, sviluppando un sillage intimo, confortevole ed eccezionalmente persistente. Musc Outreblanc prende vita da un accordo di muschio bianco e un muschio vegetale ricavato dai semi di ibisco: la preziosa ambretta, con sfumature di pera e iris. Illuminate da un vivace neroli, le note di testa di Musc Outreblanc evocano sia la purezza del bianco assoluto, sia l’intimità di un abbraccio. Nel cuore il bianco si fa più voluttuoso, sensuale. Morbido come una carezza sulla pelle nuda, un bouquet floreale di assoluta di fiori d’arancio e rosa bulgara prende vita, arricchito da muschi talcati e ambretta. L’inconfondibile burro di iris pallida di Guerlain fortifica la texture, donando una sensazione quasi gessosa di un blocco di marmo bianco.

Nella nota di fondo, un accordo latteo di ambra bianca e sandalo, “suprema espressione di purezza, di pelle”, per usare le parole della Parfumeur Delphine Jelk, sprigiona una scia che sa inequivocabilmente di Guerlain.



Celebrazione dell’arte del design e della personalizzazione secondo Guerlain, il tappo del flacone è decorato con una finitura nera in tessuto intrecciato e coronato da una targhetta dorata con la doppia G del logo. Infatti, per sottolineare l’anima statuaria della nuova composizione, Guerlain ha chiesto all’artista parigina Anne Lopez, scultrice del bianco ed esperta di materiali, di immaginare e realizzare completamente a mano, una targhetta speciale per il flacone della nuova collezione. Lasciandosi ispirare dalla scia di Musc Outreblanc, Anne Lopez ha creato una serie di pezzi unici con uno stucco immacolato punteggiato di foglia d’oro, come un delicato fiore che germoglia dalla pietra…

www.guerlain.com