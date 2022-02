CRIERI lancia la nuova collezione con smeraldi della linea Bogotà

- pubblicità -

Il brand di gioielli CRIERI, Made in Italy, presenta l’inedita campagna realizzata per il lancio delle nuove collezioni di gioielli della collezione Autunno/Inverno 2022. I gioielli della linea Bogotà, grandi classici della gioielleria reinterpretati dalla Maison, conquistano la scena e la colorano di verde intenso con creazioni uniche che celebrano la bellezza di gemme rare, smeraldi di qualità impareggiabile, provenienti dalle magiche terre colombiane. Attorno ad ogni pietra degli orecchini, delle collane e degli anelli prende posto un incanto fatto di oro e diamanti che danzano attorno agli smeraldi, ad omaggiare la regina delle pietre preziose che si accende a sua volta di una luce che abbaglia.

- Pubblicità -

La collezione Bogotà propone anelli “solitari” e pendenti. Gli smeraldi – di carature che variano a seconda del modello – che adornano gli anelli sono proposti in abbinamento all’oro bianco o rosa e con taglio a goccia, taglio ovale, oppure nel classico taglio “smeraldo” quadrato o rettangolare. Tutte le pietre sono sfaccettate per regalare riflessi intensi e si abbinano alla perfezione alla cornice di diamanti che rivestono in parte anche il corpo dell’anello.

- Pubblicità -

I pendenti sono proposti con smeraldi dal taglio rettangolare o a goccia montanti su oro bianco con cornice di diamanti taglio brillante. Tra le creazioni figurano alcuni masterpiece, gioielli d’eccezione in cui gli smeraldi colombiani sono arricchiti da motivi di diamanti di differenti tagli, dal taglio navette al taglio brillante per formare un fiore al prezioso taglio baguette. Anelli, orecchini e uno speciale collier con smeraldo a taglio cuore fanno sognare avvolgendo di luce.

www.crieri.com