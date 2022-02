Supremÿa La Nuit La Lotion Soin anti-età di Sisley-Paris

- pubblicità -

Nel 2009, i Laboratori Sisley-Paris hanno creato un grande trattamento notte anti-età dal nome Supremÿa. Si tratta di un prodotto all’avanguardia nella cronobiologia e fisiologia cutanea, primo pilastro di una gamma di eccellenza dedicata alla rigenerazione notturna della pelle. Infatti, è durante la notte, mentre dormiamo e al riparo dalle aggressioni esterne, che la pelle si rigenera e si attivano i naturali processi di riparazione.

Nel 2022, Sisley-Paris crea SUPREMŸA LA NUIT LA LOTION SOIN ANTI-ÂGE: il primo gesto fondamentale del rituale notte che attiva la rigenerazione notturna e sollecita l’efficacia anti-età dei successivi trattamenti Supremÿa. Il principio è quello di fornire alla pelle una prima ondata di principi attivi soin per prepararla in superficie e risvegliare in profondità la comunicazione intercellulare. Vero e proprio trattamento “preparatore”, Supremÿa La Nuit La Lotion Soin Anti-Âge favorisce uno stato ottimale di ricettività della pelle ai principi attivi della routine notte e completa il rituale anti-età Supremÿa.

Una pelle ben idratata assorbe i principi attivi 10 volte di più della pelle secca. La formula contiene una soluzione di Biosaccaridi, in grado di idratare progressivamente e nel tempo, e Glicerina di origine vegetale che cattura e trattiene l’acqua nel cuore dell’epidermide. La Provitamina B5 mantiene l’idratazione cutanea. Stimolare e tonificare la pelle permette di migliorarne efficacemente la permeabilità. I principi attivi penetrano meglio nell’epidermide, i trattamenti vengono assorbiti in modo più efficace. L’estratto di Vite Rossa contribuisce a “ri-dinamizzare la pelle” grazie alle sue proprietà tonificanti e, di conseguenza, rafforza i meccanismi di rigenerazione notturna. Con l’età, la comunicazione tra le cellule si deteriora. È fondamentale rendere più fluidi questi scambi riattivando i meccanismi di riparazione notturna. Questa nuova Lotion “risveglierà” la comunicazione cellulare per attivare la rigenerazione notturna e l’azione anti-età che i trattamenti Supremÿa amplificheranno ulteriormente. L’estratto di Sophora japonica favorisce un ritorno alla calma della pelle, stremata dallo stress ossidativo della giornata. Multifunzione, questo principio attivo risveglierà inoltre la comunicazione cellulare in profondità (fenomeno di “cross-talk”) tra derma ed epidermide, attivando così la rigenerazione dei tessuti. A questo punto arriva una seconda ondata di principi attivi anti-età, protettori di giovinezza, per restituire elasticità cutanea: un estratto peptidico di Soia e l’Adenosina con azione antirughe, un estratto di Zigolo che dona flessibilità e tonicità e un estratto di Padina pavonica, ad azione rimpolpante.

La texture cremosa di Supremÿa La Nuit La Lotion Soin Anti-Âge immerge l’epidermide in un momento di massimo benessere. Durante l’applicazione, è come un velo fresco e leggero che, grazie al massaggio, si trasforma in una texture nutriente, avvolgente, vellutata, morbida e confortevole, lasciando sulla pelle un finish setoso, non grasso e impercettibile. Il profumo della lozione, fil rouge della gamma Supremÿa, completa questo rituale notturno. Naturalmente profumata dai suoi principi attivi, la Lotion abbina il prezioso olio essenziale di Rosa Damascena agli oli essenziali di Magnolia e Geranio con proprietà calmanti, lenitive e purificanti.

Istruzioni per l’uso di un nuovo gesto di bellezza:

Supremÿa La Nuit La Lotion Soin Anti-Âge si applica dopo la routine di démaquillage, ogni sera, su tutto il viso e il collo, con leggeri massaggi fino

a completo assorbimento. La pelle è quindi al massimo della sua ricettività, pronta ad accogliere gli altri trattamenti della gamma: SUPREMŸA YEUX LA NUIT Le Grand Soin Anti-Âge, SUPREMŸA LA NUIT Le Grand Soin Anti-Âge o SUPREMŸA BAUME LA NUIT Le Grand Soin Anti-Âge, per un rituale notturno anti-età completo.

