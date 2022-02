- pubblicità -

La collezione BFC di Nautica si arricchisce di un nuovo modello che unisce la lunga tradizione legata al mare del brand ad alte performance e ad un design moderno. Un orologio che si eleva dal mare in tutta la sua potenza, ispirandosi all’ambiente oceanico e alla passione per la nautica. Con un’ampia cassa del diametro di 46 mm in acciaio inossidabile sovrastata da una ghiera che riporta indicazioni tachimetriche, l’inedito segnatempo propone un quadrante nero che mostra i contatori con le funzioni del cronografo a ore 3, 6 e 9 dai contorni blu come le profondità dell’oceano.

La stessa nuance caratterizza il cinturino di silicone. Gli indici che segnano le ore, accanto ai numeri arabi a ore 12, presentano un riempimento luminoso che assicura una perfetta leggibilità anche nelle profondità marine. Tra le ore 4 e le ore 5 è posta la finestrella con l’indicazione della data. Impermeabile fino a 100 metri di profondità, il nuovo segnatempo della linea BFC è animato da un movi-mento al quarzo con funzioni cronografiche e si caratterizza per il fondello e la corona over sized a vite.

www.orologi-nautica.it