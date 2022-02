L’iconica sedia da giardino S 40 di Mart Stam by Thonet

- pubblicità -

La forma chiara, discreta e al contempo distintiva della sedia, che richiama alla mente il modello S 43 ideato da Stam in epoca Bauhaus, fa di questa collezione un paradigma di modernità. La sedia figura per la prima volta nel catalogo Thonet del 1935 con la sigla B 33 g (g = giardino). Di grande leggerezza estetica, questa sedia cantilever si contraddistingue per il gradevole effetto molleggiante e il comfort di seduta ottimale. Il modello S 40 è ideale per cenare all’aperto nelle serate estive e non solo per festeggiare compleanni e ricorrenze particolari. I listelli leggermente arcuati della sedia da giardino S 40 sono di iroko massello, un’essenza africana molto densa e resistente alle intemperie (marchio FSC). Di aspetto simile al teak, questo legno è caratterizzato da una superficie liscia e uniforme. Tutti i componenti in legno sono trattati con olio protettivo. Il telaio è in acciaio inox levigato e resistente agli agenti atmosferici. Le sedie della linea S 40, disponibili con o senza braccioli, si abbinano in modo armonioso al tavolo da giardino S 1040.

