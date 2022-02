Quoise Eyewear, gli occhiali italiani e sostenibili

- pubblicità -

Quoise rappresenta una nuova prospettiva, un filtro diverso con cui vedere la quotidianità. Sono occhiali da sole, ma possono contribuire a cambiare quello che si vede “in fondo al mare”. Grazie a tecnologie all’avanguardia nella rigenerazione della plastica Quoise può garantire il pieno rispetto dei mari, evitando di danneggiare ulteriormente un habitat già a rischio.

- Pubblicità -

Quoise inizia dagli scarti di plastica provenienti dal mare e dai rifiuti industriali e gli dà nuova vita, anzi nuove vite. Realizzati con nylon rigenerato, Econyl®, gli occhiali Quoise non sono solo realizzati con un materiale riciclato, ma sono anche riciclabili. Gli occhiali Quoise sono 100% italiani, dal design alla produzione fino alla distribuzione. Leggeri, resilienti, con carattere, adatti a qualsiasi circostanza. Oltre ad avere zero impatto nocivo sui mari, Quoise si adopera per risanare i danni già in essere, donando 5 euro per ogni paio d’occhiali acquistato alla onlus Marevivo, che da tempo si batte per salvaguardare mare e ambiente.

www.quoiseeyewear.com