Torna il Sunday Brunch del Rome Cavalieri tra sostenibilità, gusto e divertimento

Torna il Sunday Brunch, rito noto e consolidato in cui ogni domenica il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel propone un percorso gourmet che esalta il patrimonio culinario italiano, contaminato sapientemente da sapori e metodologie internazionali.

Dopo la consueta pausa di gennaio ecco il nuovo calendario, fitto di appuntamenti imperdibili in cui ogni domenica l’Executive Chef Fabio Boschero, insieme al Team dell’Uliveto, propone un percorso gourmet, in cui la selezione di materie prime italiane di eccellenza convive in perfetta sinergia con tocchi esotici, in un dipanarsi di live stations dove il cibo viene preparato sotto gli occhi degli ospiti, fino all’immancabile strepitoso buffet dei dolci curato dal Pastry Chef Dario Nuti.

Senza dimenticare il Kids Club, che intrattiene ogni domenica i bambin ie i ragazzi con una serie di attività divertenti ed educative.

Ogni domenica, nuove sorprese per gli ospiti, con un programma in cui spiccano alcuni appuntamenti tematici da non perdere, legati alle celebrazioni più tradizionali, prima tra tutte il Carnevale, con il brunch del 27 febbraio a tema Rugantino, che propone le ricette e i dolci tipici della tradizione del carnevale romano. A marzo si festeggiano tutti i Papà, mentre a Maggio sarà la volta della Festa della Mamma in due appuntamenti che coinvolgono tutta la famiglia. Infine, eccoci finalmente in primavera con gli imperdibili brunch tematici di Pasqua e Pasquetta, previsti ad Aprile.

Accanto ai grandi classici delle celebrazioni tradizionali, il tema della sostenibilità è un importante fil rouge che contraddistingue il Sunday Brunch del Rome Cavalieri, rendendolo veramente unico.

Il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione del territorio, come è noto, sono temi importanti per Il Rome Cavalieri, insignito per il terzo anno consecutivo della certificazione Green Key, riservata solo agli alberghi che rispettano elevati standard operativi sulla sostenibilità.

E nel Sunday Brunch, la sostenibilità è ancora più rilevante grazie alla felice collaborazione con Slow Food Roma, con una serie di appuntamenti imperdibili, gli S’Brunch, in cui saranno protagonisti i produttori e le materie prime eccellenti e sostenibili. Slow Food Roma, come avvenuto nel 2021, affiancherà nuovamente il team del Rome Cavalieri dando il suo importante contributo e lavorando a quattro mani con gli hef dell’Uliveto nella selezione delle materie prime e dei produttori. Ed è così che con cadenza mensile saranno protagonisti l’Avocado Bio Made In Italy e il Carciofo Romanesco IGP del Lazio, il Caseificio Bufala Stella Dicecca e le Uova Bio o, ancora, il Pescato del Litorale Laziale e le Ostriche Made In Italy provenienti da Sardegna, Puglia e Toscana. Un’attenzione speciale verrà dedicata alla celebrazione della Giornata Mondiale delle Api, tanto importanti per l’ecosistema e sempre più a rischio a causa del deterioramento dell’ambiente, con un brunch in cui, oltre ad assaporare i meravigliosi prodotti dell’alveare, gli ospiti potranno apprendere molto sulle api, il loro ciclo di vita e l’importanza della loro salute per l’equilibrio dell’ecosistema.

Gusto, cibo salubre, allegria e sostenibilità, per un appuntamento di eccellenza, tradizione e innovazione da vivere in famiglia, in coppia o con gli amici.

Calendario:

27 febbraio – Brunch di Carnevale

20 Marzo – Festa del Papà

27 Marzo – S’Brunch con l’Avocado Bio Made In Italy e Il Carciofo Romanesco IGP del Lazio

17 Aprile – Brunch di Pasqua

18 Aprile – Brunch di Pasquetta

24 Aprile- S’Brunch con il Caseificio Bufala Stella Dicecca e le Uova Bio

12 maggio– Festa della Mamma

22 Maggio – S’Brunch dedicato alla giornata Mondiale Api – Prodotti Delle Api

26 Giugno – S’Brunch con il Pescato Del Litorale Laziale e le Ostriche Made in Italy