La Pausa de Chanel, il maquillage solare e caldo

Negli anni venti, Gabrielle Chanel fece costruire sulle alture di Roquebrune-Cap-Martin una casa a sua immagine, densa di riferimenti personali: cinque finestre sopra la porta d’ingresso in omaggio al suo numero preferito, una scala ispirata ad Aubazine, luogo in cui trascorse l’infanzia, o la grande stella che sovrastava il letto, simbolo del suo interesse per le costellazioni. A questa oasi di pace, autentico rifugio dalle sue attività parigine, Mademoiselle dà un nome: La Pausa. In quel luogo, lontano dalla città, la stilista si rifugerà periodicamente per vent’anni, in compagnia degli amici più cari e organizza festosi ricevimenti all’insegna del relax.

La sua art de vivre permea l’intero luogo, dal giardino alla lussuosa sala da bagno. Da tutto emana il suo fascino. È la bellezza di questa mitica villa a ispirare la collezione Primavera-Estate 2022. La luce de La Pausa, cara a Mademoiselle, è il fil rouge dello Studio di Creazione Maquillage di CHANEL.

Nel cuore della collezione si svelano i toni minerali e terrosi, simili ai riflessi del sole che baciano la villa, proprio come il bottone con il motivo “a raggio di sole” che Gabrielle Chanel aveva immaginato quale incarnazione grafica della Riviera e che si ritrova in rilievo su blush e ombretti.

CHANEL riprende lo spirito rasserenante e ristoratore de La Pausa con il lancio di ROUGE COCO BAUME, un balsamo labbra colorato e idratante che ha tutte le qualità di un rossetto. ROUGE COCO BAUME è la grande novità di questa nuova collezione di make up. Questo nuovo balsamo labbra è chic e si distingue per il suo packaging bianco essenziale. ROUGE COCO BAUME preserva la bellezza delle labbra, giorno dopo giorno, con l’aiuto dell’Oleattivo d’olivo, un nuovo principio attivo studiato appositamente per CHANEL, che evoca gli olivi secolari de La Pausa.

Derivato dalle foglie e dai frutti dell’olivo, l’Oleattivo si ottiene mediante oleo-eco-estrazione, un processo di estrazione sostenibile brevettato. Questo esclusivo principio attivo, ad alta concentrazione di polifenoli e omega 9, offre una protezione antiossidante per tutto il giorno. Trattamento completo per la cura delle labbra, ROUGE COCO BAUME combina un principio attivo idratante, burro di karitè e tre cere vegetali al centro del complesso Hydraboost, caratteristica esclusiva della linea ROUGE COCO. La sua formula fondente, che scorre piacevolmente sulle labbra, le mantiene idratate per tutto il giorno. Disponibile in sei tonalità, dai bordeaux intensi alle fresche tonalità di rosa, sino alla forza energizzante dei fucsia, ROUGE COCO BAUME offre una gamma cromatica completa. L’intensità è facilmente modulabile e l’applicazione è semplice. Le labbra risultano colorate pur rimanendo naturali.

Completa la collezione un bianco perlato che impreziosisce la naturale luminosità delle labbra. Un balsamo che idrata le labbra immediatamente dopo l’applicazione e fornisce idratazione per 8 ore. Il confort delle labbra è migliorato dopo l’applicazione e per le successive 12 ore. Le sensazioni di secchezza e disifratazione sono ridotte per 12 ore. Le labbra sono immediatamente levigate e il contorno più definito. Dopo 28 giorni di utilizzo, sono meno screpolate e più morbide.

I paesaggi che circondano La Pausa, dalle sfumature dolci e solari, permeano le creazioni per lo sguardo della collezione. LES 4 OMBRES si presenta in versione inedita con il motivo “raggio di sole” e le tonalità avvolgenti della villa. Troviamo un kaki marrone che ricorda gli olivi del giardino, o tonalità oro e rame che richiamano i diversi riflessi del sole della Costa Azzurra. Questi riflessi ispirano anche la nuova tonalità di OMBRE PREMIÈRE LAQUE, declinato in un beige dorato che dona agli occhi un bagliore naturale e luminoso.

Le due creazioni esclusive BLUSH LUMIÈRE, ideate nelle tonalità corallo rosa e marrone terracotta, riscaldano e illuminano l’incarnato. Il corallo è ideale per il giorno, il marrone per un look chic e deciso. Il risultato può essere modulato a piacere, grazie alla consistenza in crema-polvere dei due blush, facile da sfumare. Per un effetto sun kissed, l’applicazione del BAUME ESSENTIEL illuminerà delicatamente l’incarnato come dopo una vacanza trascorsa al sole. La sua tonalità corallo rosato ravviva gli zigomi per un effetto bonne mine naturale. Il viso appare radioso.

Con le sue pareti dipinte di giallo pastello e il pavimento ricoperto di piastrelle in terracotta leggermente illuminate dal sole, La Pausa offre una vasta gamma cromatica. Questo contrasto si ritrova nei due smalti: Riviera (giallo pastello) e Terra Rossa (terracotta chiaro).

