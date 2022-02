Mediterranea presenta una coccola speciale per ognuno

- pubblicità -

Occhi, viso, mani, piedi…una soluzione ad hoc per ogni parte del corpo. Che sia in tessuto o patch, Mediterranea ha il rimedio perfetto, una coccola speciale per soddisfare ogni desiderio.

Occhi

Sguardo fresco e riposato, senza occhiaie o borse, addio piccole rughe di espressione con Action Hydra Eye Patch. I patch sono realizzati in morbido tessuto in cellulosa naturale, imbevuti di una lozione al 99% naturale che contiene acido ialuronico, bio-zucchero e caffeina che rispettivamente impediscono l’inaridimento della cute, ne favoriscono l’elasticità e agiscono contro la formazione di occhiaie. Confezione di 4 buste monouso.

Viso

Viso disteso, levigato e idratato in 15 minuti con la Action Maschera viso idratante anti-age, a base di acido ialuronico. La maschera, in viscosa naturale al 100%, imbevuta di una lozione emolliente, è ricca a di sostanze attive, dalla gradevole fragranza fiorita. Ideale anche in preparazione di una serata o di un evento speciale, per un viso ringiovanito e tonificato. Dermatologicamente testata, anche sulle pelli sensibili. Kit di 4 maschere monouso.

Per un momento di intenso benessere, proprio come in SPA, Everyday Maschera Viso nutriente idratante. Una maschera in tessuto 100% viscosa biodegradabile imbevuta da una lozione arricchita con acido ialuronico dall’effetto idratante e rimpolpante, olio di avocado e burro di karitè bio nutrienti, elasticizzanti e Vitamina E dall’azione antiossidante. Kit di 4 maschere monouso.

Mani

Mani morbide, lisce, luminose, e una pelle compatta e più uniforme con la Action Body Maschera Mani 5 in 1. Basta indossare i guanti, massaggiare il trattamento per farlo aderire bene alle dita e lasciarlo in posa per 15 minuti. Una volta sfilati i guanti, massaggiare bene il prodotto in eccesso, anche intorno alle unghie, per ammorbidire le cuticole. Passare poi un panno morbido prima di mettere lo smalto. I preziosi alleati nella formulazione sono: il burro di karatè, l’olio di mandorle, l’urea, la vitamina E, l’olio di cotone e la glicerina vegetale. Confezione con 2 paia d guanti monouso.

Piedi

La Maschera Mediterranea Pharma Piedi drena, idrata, nutre, ammorbidisce e profuma. Si tratta di calzini water resistant a formulazione naturale. Un impacco concentrato per combattere in soli 20 minuti gonfiore e pesantezza di piedi e caviglie e al contempo idratarli, nutrirli e ammorbidirli. Tutto questo è possibile grazie al decalat (derivato dall’acido lattico) al 100% di origine naturale; urea; olio di mandorle; gomma guar, un agente rinfrescante e vitamina E. Confezione con 2 calzari monouso.

www.mediterranea.it