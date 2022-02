Camomilla Italia apre le porte della sfilata SS22 alla sua community

- pubblicità -

Camomilla Italia lancia un progetto di engagement nei confronti della propria community facendosi portavoce di un importante messaggio di inclusività. Da sempre il brand celebra la bellezza femminile, la diversità come valore dell’unicità in tutte le sue sfaccettature proponendo collezioni contemporanee ed eterogenee.

La nuova collezione SS22 sarà presentata l’8 marzo, come omaggio al mondo femminile da cui il brand trae ispirazione e incoraggiamento a esprimere la propria personalità e femminilità anche quando è fuori dai canoni di bellezza che fin’ora hanno dominato lo scenario della moda. Il fashion show vedrà protagoniste una talent/ambassador, Valentina Melpignano che guiderà le 6 modelle professioniste oltre a 3 giovani donne selezionate dal casting director che rappresenteranno i valori che sono propri della marca. La collezione Camomilla Italia si rivolge infatti ad ogni donna che ama essere glam e che cerca look che l’accompagnino durante i differenti impegni della giornata. Attraverso uno street casting verranno selezionate le 3 protagoniste che parteciperanno come modelle alla sfilata Camomilla Italia!

Un’iniziativa esclusiva in cui le ragazze selezionate potranno vivere un’esperienza unica targata Camomilla Italia condividendo con il marchio un appuntamento importante come il lancio della collezione Primavera/Estate 2022.

Sarà possibile partecipare al casting inviando due foto (viso e total boby) a [email protected] it