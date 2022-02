L’Occitane presenta due trattamenti con l’Immortelle

- pubblicità -

La Crema Immortelle Divine de L’Occitane si rinnova con un nuovo vasetto e un formato ancora più vantaggioso. Sin dal giorno in cui è stata lanciata, la Crema Divine ha deliziato le donne con la sua splendida texture, con il suo profumo delicato e la sua efficacia incredibile. Oltre 3 milioni di creme sono già state vendute nel mondo. Questa crema è il frutto di anni di ricerca, formulata con fiori d’Immortelle bio coltivati in Corsica. Ogni singolo flacone contiene 800 fiori. Cinque brevetti sono già stati registrati in Francia. È la crème de la crème de L’Occitane dei trattamenti per il viso. È stata descritta come una crema fantastica, magica, insostituibile e semplicemente divina. Lascia la pelle morbida, idratata, più tonica e leviga le rughe rendendole meno visibili, mentre la sua squisita texture vellutata scivola delicata sulla pelle come in un sogno.

- Pubblicità -

L’Occitane ha racchiuso tutto il potere del sole in due esclusivi trattamenti, per una pelle sempre radiosa. È il giorno più lungo dell’anno, quando il sole raggiunge il suo punto più alto nel cielo e inizia l’estate… Il solstizio d’estate è sempre stato motivo di festa in tutto il mondo, tra festival e raduni organizzati in luoghi antichi, tradizioni e leggende che si sono radicate profondamente in tutte le culture, e la Crema Divine Immortelle Millésime e l’Olio Jeunesse Divine Millésime, ne racchiudono tutta la magia. Ogni flacone contiene 800 fiori d’Immortelle baciati dal sole e raccolti il giorno più lungo dell’anno: il 21 giugno. Per fare questa crema, L’Occitane si è affidata al talento di un singolo produttore e distillatore in Corsica, Pascale Chérubin, che collabora con L’Occitane en Provence per promuovere una coltivazione sostenibile di questo fiore emblematico della macchia mediterranea. L’Immortelle è stato raccolto al mattino presto e distillato entro due ore per preservarne la freschezza. Il risultato? Un olio essenziale unico, 100% biologico, 100% naturale e con il 75% di antiossidanti in più per un potere antiossidante 140 volte superiore a quello di un succo d’arancia.

- Pubblicità -

La Crema Divine Millésime è arricchita con Immortelle (super estratto di Immortelle + olio essenziale di Immortelle) e con un complesso di attivi naturali. Il trattamento L’Occitane ideale per lottare contro tutti i segni dell’invecchiamento della pelle.

Applicare su tutto il viso, mattina e/o sera, evitando la zona del contorno occhi.

Adatta a pelli mature o che mostrano i primi segni del tempo a tendenza secca o molto secca.

L’Olio Jeunesse Divine Millésime è arricchito con Immortelle (super estratto di Immortelle + olio essenziale d’Immortelle) e con un complesso di olio vegetale. Il trattamento perfetto per riconfortare e riparare la pelle, aumentarne la luminosità e, allo stesso tempo, preservarla dai segni dell’invecchiamento.

Applicare su tutto il viso evitando la zona del contorno occhi sia all’interno della propria routine viso giorno e/o notte oppure in qualsiasi momento della giornata per una sensazione di confort immediato.

Multiuso: da solo, prima della crema giorno e/o notte oppure insieme a un siero.

Multiuso: da solo, prima della crema giorno e/o notte oppure insieme a un siero. Adatto a tutti i tipi di pelle.

it.loccitane.com