La Better Living di Twils

L’azienda italiana Twils che produce imbottiti, ci è arrivata per la via più difficile: quella costruita sull’esperienza di un saper fare vero, perfezionando l’arte dell’imbottitura dei cuscini, poi dei letti e, in ultima battuta, mettendo a prova la propria sartorialità. Il risultato è quello di una manifattura pregiata e gusto per i tessuti di qualità nel mondo del living. Un Better Living. Fatto di imbottiti di alta qualità proposti a un prezzo giusto, forieri di un lusso non ostentato ma ben visibile agli occhi di chi sa. Quello dei materiali realizzati con cura, delle tecnologie che permettono la naturalezza dei gesti nella realizzazione delle funzioni, della sostenibilità della filiera e della durabilità del manufatto. “Un Better Living che dà serenità e sicurezza e alimenta il desiderio di prendersi cura nella propria casa per viverla con un’intensità diversa, capace di accompagnarci nei cambiamenti. Se Twils è un albero, il compito che mi è stato assegnato è quello del giardiniere appassionato, che lo cura con dedizione perché continui a crescere. Seminando un Better Living condiviso.” – Matteo Ragni, Direttore Creativo del brand.

Sensibilità contemporanea, made in Italy, sofisticata naturalezza. I divani Twils prendono corpo per diventare uno strumento dei nostri rituali quotidiani nel luogo che più ci appartiene, la casa. E alla casa regalano il vero stile: quello in cui eleganza e funzione viaggiano sempre di pari passo. Ne è un esempio Antibes, un divano solido e affidabile, raffinato e curato nei dettagli ma non esagerato nella forma. Il suo stile, semplice e rassicurante, è perfetto per esprimere una bellezza senza tempo e pensato per dare un tocco di sofisticata eleganza agli interior.

twils.it