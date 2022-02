I nettari di Anti-Âge Global Radiance by Yves Rocher

- pubblicità -

È un dato di fatto, il sole è il principale fattore di invecchiamento prematuro della pelle. Oltre alla comparsa di segni d’invecchiamento, come rughe e rilassamento dell’ovale, con il trascorrere del tempo, possono comparire anche macchie di iperpigmentazione, dovute a un accumulo di melanina nelle cellule dell’epidermide o addirittura del derma, che sono la principale causa del fotoinvecchiamento. Per consentire alla pelle di ritrovare nuovamente tutta la sua naturale luminosità, i Ricercatori in Cosmétique Végétale Yves Rocher hanno associato due Nettari Vegetali brevettati e inediti.

A completamento dell’offerta di trattamenti anti-età, hanno riposto la fiducia in questo principio attivo inedito e brevettato, il Nettare Vegetale di Gemma per la sua capacità unica e straordinaria di stimolare il rinnovamento cellulare, di ridurre i segnali negativi dovuti allo stress, al fine di recuperare una perfetta armonia cellulare a garanzia di una risposta globale alla lotta contro l’invecchiamento cutaneo. A questo Nettare Vegetale di Gemma (estratto di Syringa Vulgaris), hanno associato il Nettare di Luce (estratto di Phytelephas Macrocarpa). I Formulatori hanno sublimato questo duo di preziosi Nettari brevettati e autentici, alla base di due texture ultra-sensoriali e vettori di una sorprendente attività biologica e clinica.

EMULSIONE ILLUMINANTE FPS30

Il Nettare Vegetale di Gemma stimola la rigenerazione cellulare e il Nettare di Luce riduce la sintesi di melanina, responsabile della comparsa delle macchie, per una pelle più uniforme e luminosa. Sin dalla prima applicazione, la pelle è protetta contro i raggi UVA/UVB e l’iperpigmentazione, l’incarnato è unificato. Giorno dopo giorno, la pelle e più luminosa, i segni dell’età appaiono ridotti.

Applicare sul viso e sul collo alla fine della Beauty Routine. Evitare il contorno occhi. Questo prodotto non è un prodotto di protezione solare. Rinnovare frequentemente l’applicazione nel corso della giornata per una protezione ottimale.

GOCCE PREZIOSE ILLUMINANTI

Texture setosa e nutriente. Aprire la perla e ruotare delicatamente la punta, applicare la texture setosa e nutriente massaggiando dall’interno verso l’esterno del viso. Giorno dopo giorno, la pelle risulta più luminosa, i segni dell’età appaiono ridotti. La pelle è radiosa.

